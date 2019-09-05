話你知：潘蘇通高銀 港擁3住宅項目

不過，高銀在官地場上最矚目一役，莫過於今年5月以111投得啟德跑道區商業地皮後，因市况問題撻訂離場。數高銀在本港首次投得的住宅官地，要追溯至2016年3月，當時集團以63.8億元投得何文田常盛街住宅地，亦即快將推出市場的傲玟，項目可建樓面58.6萬方呎，當時每方呎樓面地價約1.09萬元。

至2016年12月，高銀再投得港鐵（0066）何文田站一期項目，雖然港鐵並無公布實際中標價，但高銀曾公布，項目總發展成本約為130億元，項目已獲批圖則，可建5幢樓高24至25層的住宅大廈，另設有2幢1層高的會所，合共涉面積約73.98萬方呎。

何文田站一期可建樓面74萬呎

不過，高銀金融（0530）去年4月以124.03億元，向集團主席潘蘇通，出售何文田常盛街60%、及港鐵何文田站發展地盤50.1%權益，同時該集團繼而以逾56.08億元，向潘蘇通購入九龍灣高銀金融國際中心40%權益。另去年11月，高銀以89億元投得啟德跑道區4B區4號住宅地皮，以可建樓面57.47萬方呎計，折合每方呎樓面地價15,498元。