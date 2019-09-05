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傲玟即將搶灘開售 主力招標 高銀陳秀賢：社會不穩氛圍僅屬短暫

【明報專訊】特首林鄭月娥正式公布撤回修訂《逃犯條例》，加上恒指昨日勁升近千點之際，群盤亦出擊搶灘，新一輪新盤戰場將聚焦九龍；除開價在即的新地（0016）南昌站匯璽III外，首次在本港發售住宅、高銀集團主席潘蘇通私人持有、涉401伙的何文田常盛街傲玟，繼日前上載樓書後，預告將在社會氣氛平穩後推盤，主力以招標形式發售。

明報記者 張允亭、林尚民

樓花期長約14個月的傲玟，主打800方呎以上大單位，標準單位實用介乎848至1447方呎，另設26個特色單位；負責樓盤銷售的高銀集團市場策劃及銷售總監陳秀賢表示，傲玟會於市場氣氛平穩後推盤，目前不急於開價，開價會參照周邊豪宅近期成交價，大部分單位將以招標形式出售。

提供401伙 最細848呎起

陳秀賢透露，傲玟的示範單位，現時已進入最後準備階段，會視乎市場氣氛和買家反應，考慮具體推盤日期。她認為，目前社會的不穩氛圍僅屬短暫，而美國減息對本港樓市、資產市場有正面作用。

此外，自本月推出由影帝周潤發主演的微電影廣告後，傲玟已接獲逾500宗查詢。

「發哥」微電影登場後收500查詢

物業設計方面，傲玟標準戶樓層高度約3.5米（逾11呎），特設私人電梯大堂，另九成單位採全套房設計，會所設有罕見的室內泥地網球場。陳秀賢指，項目每方呎建築成本超過7000元。

被問及早前集團撻訂啟德商業地皮一事，陳回應指是次推盤與地皮撻訂屬兩碼子事，集團仍對市區優質地皮感興趣。

匯璽III部署下周開價

另一方面，新地副董事總經理雷霆表示，南昌站匯璽III很大機會下周開價，並會盡快發售；另發展商昨首度開放8座48樓A、B、C室3個現樓示範單位予傳媒參觀，A室實用1513方呎、四房雙套間隔；B室實用366方呎、一房套房間隔；C室實用416方呎、兩房間隔，3個單位全部可享海景。

新地代理副總經理唐錦江補充，項目現樓示範單位即日起開放予公眾預約參觀。

而會德豐（0020）將軍澳日出康城GRAND MARINI昨突擊加推2號價單，涉101伙，單位實用374至785方呎，維持最高21.5%直減折扣，折實價609.4萬至1339.7萬元，折實實呎1.37萬至1.77萬元，整批折實平均實價15,388元，比首張價單的15,075元略高約2%，今張價單以折實價計市值8.7億元。

GRAND MARINI收千票 超額4倍

GRAND MARINI已公布兩張價單共涉202伙，整批平均折實15,223元，折實價市值18.2億元。據悉，項目過去4日共收近1000票，超額4倍。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受中美貿戰及社會運動影響，6月至8月樓價已調整5%至10%，成交量亦大跌，但政府撤回修訂方案，睇樓量或以倍數增加。

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