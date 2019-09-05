湯文亮：普通市民的五大訴求

五大訴求是什麼 示威者答不出

我認識一個非常基層的年輕人，經常參與示威活動，我曾經問他是否有很豐厚酬勞，他很認真話絕對沒有，而參加的目的只有一個，就是「五大訴求，缺一不可」。我再問五大訴求是什麼，他比大學生好一些，可以答到3個，包括撤回《逃犯條例》修訂、林鄭下台、實現真普選，於是我講埋其他：6．12衝擊立法會不能定性為暴動、獨立調查警隊有沒有過分使用武力、釋放及不起訴所有被捕者。3+3變成6個訴求，我請他揀出一個不屬於五大訴求的，他也揀不出。其實，五大訴求並不包括林鄭下台，因為林鄭下台，《逃犯條例》修訂有可能翻生，和理非是有分寸的，早已取消這個訴求。

我再問年輕人究竟爭取什麼，他話不是爭取什麼，而是他沒有東西可以輸，現在他住一個70呎劏房，即使被捕，監倉的面積亦差不多，這是他參加示威活動的主要原因。年輕人不明白，一般市民亦有五大訴求，就是衣、食、住、行與就業。在香港衣服不缺，又可以自由選擇，但如果坐監，只可以穿制服；食也不缺，而在監倉，雖然也不缺，但沒有選擇；行，在被捕後就行不得也哥哥；最後一點，現在香港的失業率是2.9%，在監倉是沒有失業率，但沒有揀工作的自由。

不如集中要求解決房屋問題

其實，就算爭取到真普選，選出一個合香港人心水的行政長官，他能夠做到的事，除了住的問題，很難比今日更佳。我認同政府在住的問題搞到一鑊粥，在公屋方面，由最初不用輪候，到現在要等6年才可以上樓；而私人樓宇樓價與負擔能力脫了節，年輕人愈住愈細，愈住愈遠。不如我們集中注意力要求政府解決房屋問題，公屋輪候時間降至兩年，而有能力的人可以買到自己能夠負擔的單位，只要求一個訴求，我相信政府一定可以做到，現在搞到咁大鑊，又話要求攬炒，都唔知為乜。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]