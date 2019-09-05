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周顯 投資二三事

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周顯：Costco可能在大陸賣滯銷貨

【明報專訊】二十年多年前，我在温哥華坐移民監，我不知那裏有沒有沃爾瑪，當然更加沒有去過，皆因我只會去Costco買嘢。然而，沃爾瑪已進軍中國內地多年，我反而常常光顧，Costco則直到上月27日，才登陸上海，中文名好像叫「開市客」。

上海Costco極為紅火，第一天已收了16萬名會員，開業5小時已經迫爆業了。據說，它的價格極為廉宜，我以小人之心去度，認為它是「made in China」的最大零售商，不排除因為貿易戰，貨品在美國賣不出去，因而逼着本地生產、本地銷售，而這一輪的大平賣，也許是太多貨品生產了卻賣不掉，不如索性減價傾銷。

以上純屬臆測，並無資訊事實根據，但以下事件，卻百分百是事實。

年輕人搞大型網站很成功

話說有一個小朋友，叫「黃兆祺」，是愛港的黃絲帶，不知被誰點了名，還在網上廣傳了，頭銜是壹家壹品（8101）的執董。查實早在半年前，他已經因創業而請辭了，所謂的「起底廣傳」，連fact finding也做不好，這可是公開資料呢，實在太無能，也太懶了！

黃兆祺是個很努力很能幹的年輕人，當年是最年輕的上市公司執董，現在是大型網站的創辦人，和他吹水時，他滿懷壯志。據他說，生意十分成功，賺了不少錢，也絕手不沾細價股了，而且也在外地買了房子。

毫無疑問，他絕對是年輕一代的佼佼者，fans比我還要多得多，一呼百諾，影響力很大呢！

[周顯 投資二三事]

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