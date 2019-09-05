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劉思明：買內地券商 捕捉A股強勢

【明報專訊】香港動盪的政局出現突破，刺激港股急升，恒指創4周多高位。不過，正如周一指出，恒指有機會好似去年7月打後以一周升、一周跌運行，而上周回吐後，本周或會回升，但不代表擺脫低位上落甚至下移格局，因此別對大漲亢奮。

未脫上落格局 大漲勿亢奮

恒指昨高開高走，半日升302點，午後突然飈升，即市回調至26,230點有支持再反覆向上，最多升1126點，高見26,654點回順，收報26,523點，升995點或3.90%；國指升2.52%。大市成交1163.8億元，高於60天平均五成。據《明報》港股數據庫，升跌比率90比10，升逾3%佔上升股份近四成；與8月19日有近九股份上升、升逾3%佔比近四成的規模相若。

恒指升穿26300初現突破

值得留意，8月6日、15日恒指低位反擊，向上皆受制約26,300點回落；恒指昨天升穿並高於該水平收市，初現突破；即使如此，上望兩萬七料有龐大沽壓。

本報數據庫追蹤的30個行業，有三分之一升約3%以上，本土概念包括地產相關、本地零售服務、房託基金、本地金融都在升幅榜居前；地產升逾7%，本地零售升逾6%，房託升半成，本地金融升近4%；然而，行業股份大部分仍低於8月6日至月底最高位，即未能跟得上恒指初現突破。

如莎莎（0178）昨急升17%，收報1.9元，未能升破8月6日後反彈高位2元；六福（0590）、九倉置業（1997）等急升逾一成，同樣未能升破上月反彈高位21.8元、48.6元。本土概念股中，友邦（1299）、新世界（0017）、長實（1113）及恒隆系跟得上，如友邦高收78.5元，新世界曾升穿8月19日高位10.6元，走勢較佳。

港股扭轉劣勢有待確認，相比下內地A股強勢得多，更可取。4月份，滬深300指數升至高位調整，5月見底回升，雖然7月升至3950點受阻回落，但低位上移，周線圖明顯形成三角形態；指數上周升穿三角，有機會走出整固形態，惟3900點阻力不輕，短線料會波動。

海通證券買盤最積極 上望8.5元

除了買入A股ETF如華夏滬深三百（3188）外，也可以中資券商股捕捉機會。短線以海通證券（6837）的買盤最為積極，股價率先升破50天線兼8元阻力，可候回吐於8元以下吸納，低收7.5元止蝕，短線上望8.5元。

[劉思明 數據尋寶]

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