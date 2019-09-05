張兆聰：A股指數破降軌 可看高一線

筆者近期指港資股估值已非常低殘，加上警察武力不斷升級，示威者很難與之對抗，即使氛圍差易跌難升，但中長線值得吸納。港股昨日早段已逆美股下跌而抽升逾300點，成為全球的一枝獨秀，明顯已有春江鴨率先入市（可見中港融合有多厲害），中午傳出政府將撤回條例草案，港股直線拉升，大量港資股升幅超過5％，地產股更抽升近10％，「撐警股」九倉置業（1997）更升12.1％，五大升幅藍籌全是地產股。但要留意，午後升幅曾一度略為收窄，之後傳出特首除了撤回草案外，更會成立一個調查委員會，令市場相信示威者會收貨而敢於高追，市况升幅再度擴大。

林鄭言論料難改局面 後市不宜太樂觀

最終依舊沒有獨立調查委員會，僅委任兩名新成員加入監警會。撤回條例草案是6月份的訴求，經過近3個月的抗爭，大家的重點都轉向警察濫權、濫捕、過分使用武力等問題，沒有獨立調查委員會，示威者絕不會收貨。林鄭月娥發表電視講話後，夜期跌幅即時擴大，執筆時跌逾200點。筆者的看法是，一方面警察依然無限制使用武力，無槍無炮的示威者要抗爭愈來愈難，每次聚集不久就被驅散和拘捕，即使大家有多麼不滿，也只能在社交媒體撰文發泄，很難改變這個局面。另一方面，示威者也肯定不會放棄，每逢周六、周日大舉出擊，訪港自由行旅客始終會受到影響。因此，港資股急彈過後估值仍是吸引，但基本面並未確定改善，格局會較為反覆，不宜太樂觀或悲觀。

回應「六穩」要求 人行勢減息降準

昨日港資股搶了A股風頭，但後者卻出現持續上升之勢。筆者日前推介的券商股昨日亦大放異彩，中信証券（6030）及海通證券（6837）分別升5％及6％。從值博率來看，中國經濟確實不好，7月份連社融數據也顯著轉弱，這往往意味未來6個月經濟將再度走下坡。但這個數據也是中央貨幣政策的一個重要參考，國務院常務會議已一而再、現而三地要求降低實體經濟融資成本，人行以LPR作為回應後，相信要推出更多措施才能令國務院總理李克強滿意，例如減息和降準。昨日國常會也指出，堅持實施穩健貨幣政策並適時預調微調，落實降低實際利率水平措施，及時運用普遍降準和定向降準等工具，引導金融機構將資金更多用於普惠金融，加大對實體經濟支持力度。

此外，財政政策亦會加大力度。國家主席習近平在8月初提出下半年要「六穩」，即穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，李克強昨日於國常委強調要加強六穩，並且加快地方政府專項債券發行使用的措施。現在全球經濟都走下坡，哪裏推出刺激措施，資金就流向那兒。A股不同指數也升破下降軌，筆者認為可看高一線。

[張兆聰 還看今朝]