經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

下一篇 上一篇

張兆聰：A股指數破降軌 可看高一線

【明報專訊】恒指昨升995點，收報26,523點，成交金額1163億元。特首林鄭月娥撤回「送中」條例草案消息提早傳出，港股急升、港資股爆上，淡倉被挾了一個措手不及。走勢上，恒指突破雙底頸線，按技術分析應有力再上，但一切都得看局勢發展，急升過後的港資股，近日的估值優勢都減弱不少，股價會轉趨反覆波動，宜吸勿搶，若再爆升就應放棄，筆者轉為更看好中資股和A股。

筆者近期指港資股估值已非常低殘，加上警察武力不斷升級，示威者很難與之對抗，即使氛圍差易跌難升，但中長線值得吸納。港股昨日早段已逆美股下跌而抽升逾300點，成為全球的一枝獨秀，明顯已有春江鴨率先入市（可見中港融合有多厲害），中午傳出政府將撤回條例草案，港股直線拉升，大量港資股升幅超過5％，地產股更抽升近10％，「撐警股」九倉置業（1997）更升12.1％，五大升幅藍籌全是地產股。但要留意，午後升幅曾一度略為收窄，之後傳出特首除了撤回草案外，更會成立一個調查委員會，令市場相信示威者會收貨而敢於高追，市况升幅再度擴大。

林鄭言論料難改局面 後市不宜太樂觀

最終依舊沒有獨立調查委員會，僅委任兩名新成員加入監警會。撤回條例草案是6月份的訴求，經過近3個月的抗爭，大家的重點都轉向警察濫權、濫捕、過分使用武力等問題，沒有獨立調查委員會，示威者絕不會收貨。林鄭月娥發表電視講話後，夜期跌幅即時擴大，執筆時跌逾200點。筆者的看法是，一方面警察依然無限制使用武力，無槍無炮的示威者要抗爭愈來愈難，每次聚集不久就被驅散和拘捕，即使大家有多麼不滿，也只能在社交媒體撰文發泄，很難改變這個局面。另一方面，示威者也肯定不會放棄，每逢周六、周日大舉出擊，訪港自由行旅客始終會受到影響。因此，港資股急彈過後估值仍是吸引，但基本面並未確定改善，格局會較為反覆，不宜太樂觀或悲觀。

回應「六穩」要求 人行勢減息降準

昨日港資股搶了A股風頭，但後者卻出現持續上升之勢。筆者日前推介的券商股昨日亦大放異彩，中信証券（6030）及海通證券（6837）分別升5％及6％。從值博率來看，中國經濟確實不好，7月份連社融數據也顯著轉弱，這往往意味未來6個月經濟將再度走下坡。但這個數據也是中央貨幣政策的一個重要參考，國務院常務會議已一而再、現而三地要求降低實體經濟融資成本，人行以LPR作為回應後，相信要推出更多措施才能令國務院總理李克強滿意，例如減息和降準。昨日國常會也指出，堅持實施穩健貨幣政策並適時預調微調，落實降低實際利率水平措施，及時運用普遍降準和定向降準等工具，引導金融機構將資金更多用於普惠金融，加大對實體經濟支持力度。

此外，財政政策亦會加大力度。國家主席習近平在8月初提出下半年要「六穩」，即穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，李克強昨日於國常委強調要加強六穩，並且加快地方政府專項債券發行使用的措施。現在全球經濟都走下坡，哪裏推出刺激措施，資金就流向那兒。A股不同指數也升破下降軌，筆者認為可看高一線。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

國泰主席退休 內媒「預言」成真 一個月內3高層換人 分析憂影響策略執行
國泰主席退休 內媒「預言」成真 一個月內3高層換人 分析憂影響策略執行
賀以禮內地工作18年 將太古飲料總部遷滬
賀以禮內地工作18年 將太古飲料總部遷滬
港股高位大量沽盤湧現 反向ETF受捧
港股高位大量沽盤湧現 反向ETF受捧
李克強：落實降低實際利率 及時降準
李克強：落實降低實際利率 及時降準
港匯一年遠期回升逾百點子
港匯一年遠期回升逾百點子
撤回傳出 恒指飈千點4年最大升幅 陳茂波：旅客按年跌45% 餐飲業10年最低潮
撤回傳出 恒指飈千點4年最大升幅 陳茂波：旅客按年跌45% 餐飲業10年最低潮
港府新4招 助中小企抗逆 加碼擔保延遲還款簡化申請 涵蓋初創公司
港府新4招 助中小企抗逆 加碼擔保延遲還款簡化申請 涵蓋初創公司
業界憂難救近火 冀基金門檻銀行審批放寬
業界憂難救近火 冀基金門檻銀行審批放寬
本港8月PMI 跌至10年半新低
本港8月PMI 跌至10年半新低
飛達：中美貿易摩擦波及孟加拉
飛達：中美貿易摩擦波及孟加拉
花旗：8月信用卡簽帳明顯跌
花旗：8月信用卡簽帳明顯跌
摩通指數明年納中國國債 權重限10% 料逾1560億外資將流入
摩通指數明年納中國國債 權重限10% 料逾1560億外資將流入
近日市况低迷 華資大孖沙紛增持股份
近日市况低迷 華資大孖沙紛增持股份
正榮擬分拆物管上市 集資7.8億
正榮擬分拆物管上市 集資7.8億
FATF：港反洗錢成效顯著
FATF：港反洗錢成效顯著
港交所再購內地科技公司
港交所再購內地科技公司
英央行：硬脫歐最壞預測 不如去年般嚴重 鎊匯反彈至1.22 歐美股市回升
英央行：硬脫歐最壞預測 不如去年般嚴重 鎊匯反彈至1.22 歐美股市回升
穆迪：中美「硬碰硬」 概率達45%
穆迪：中美「硬碰硬」 概率達45%
WeWork母或下周IPO路演
WeWork母或下周IPO路演
梁志麟：就業料平穩 美元有支持
梁志麟：就業料平穩 美元有支持
盧志威：年輕世代 對港股冷感有因
盧志威：年輕世代 對港股冷感有因
李曉佳：修例撤回 投資信心挽不回
李曉佳：修例撤回 投資信心挽不回
技術取勝：港鐵企穩20天線看49元
技術取勝：港鐵企穩20天線看49元
西藏水甘肅蘋果咖啡 中石化便利店有售
西藏水甘肅蘋果咖啡 中石化便利店有售
海底撈打邊爐可歎紅酒
海底撈打邊爐可歎紅酒
劉思明：買內地券商 捕捉A股強勢
劉思明：買內地券商 捕捉A股強勢
周顯：Costco可能在大陸賣滯銷貨
周顯：Costco可能在大陸賣滯銷貨
湯文亮：普通市民的五大訴求
湯文亮：普通市民的五大訴求
傲玟即將搶灘開售 主力招標 高銀陳秀賢：社會不穩氛圍僅屬短暫
傲玟即將搶灘開售 主力招標 高銀陳秀賢：社會不穩氛圍僅屬短暫
啟岸加推41伙 折實呎價2.29萬
啟岸加推41伙 折實呎價2.29萬
話你知：潘蘇通高銀 港擁3住宅項目
話你知：潘蘇通高銀 港擁3住宅項目
寶馬山花園兩房1815萬沽 低市價8%
寶馬山花園兩房1815萬沽 低市價8%
觀塘工廈一籃子物業3.1億沽
觀塘工廈一籃子物業3.1億沽
首長國際孟子揚：內地停車場整合潮 留5億併購
首長國際孟子揚：內地停車場整合潮 留5億併購
應用支付　車牌識別 無人值更車場收入升
應用支付　車牌識別 無人值更車場收入升