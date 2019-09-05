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經濟
2019年9月5日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
國泰主席退休 內媒「預言」成真 一個月內3高層換人 分析憂影響策略執行
賀以禮內地工作18年 將太古飲料總部遷滬
港股高位大量沽盤湧現 反向ETF受捧
李克強：落實降低實際利率 及時降準
港匯一年遠期回升逾百點子
撤回傳出 恒指飈千點4年最大升幅 陳茂波：旅客按年跌45% 餐飲業10年最低潮
港府新4招 助中小企抗逆 加碼擔保延遲還款簡化申請 涵蓋初創公司
業界憂難救近火 冀基金門檻銀行審批放寬
本港8月PMI 跌至10年半新低
飛達：中美貿易摩擦波及孟加拉
花旗：8月信用卡簽帳明顯跌
摩通指數明年納中國國債 權重限10% 料逾1560億外資將流入
近日市况低迷 華資大孖沙紛增持股份
正榮擬分拆物管上市 集資7.8億
FATF：港反洗錢成效顯著
港交所再購內地科技公司
英央行：硬脫歐最壞預測 不如去年般嚴重 鎊匯反彈至1.22 歐美股市回升
穆迪：中美「硬碰硬」 概率達45%
WeWork母或下周IPO路演
張兆聰：A股指數破降軌 可看高一線
梁志麟：就業料平穩 美元有支持
盧志威：年輕世代 對港股冷感有因
李曉佳：修例撤回 投資信心挽不回
技術取勝：港鐵企穩20天線看49元
西藏水甘肅蘋果咖啡 中石化便利店有售
海底撈打邊爐可歎紅酒
劉思明：買內地券商 捕捉A股強勢
周顯：Costco可能在大陸賣滯銷貨
湯文亮：普通市民的五大訴求
傲玟即將搶灘開售 主力招標 高銀陳秀賢：社會不穩氛圍僅屬短暫
啟岸加推41伙 折實呎價2.29萬
話你知：潘蘇通高銀 港擁3住宅項目
寶馬山花園兩房1815萬沽 低市價8%
觀塘工廈一籃子物業3.1億沽
首長國際孟子揚：內地停車場整合潮 留5億併購
應用支付 車牌識別 無人值更車場收入升
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技術取勝：港鐵企穩20天線看49元
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【明報專訊】周生生9.4元見阻力（圖）
天立短線低位徘徊（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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