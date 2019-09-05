盧志威：年輕世代 對港股冷感有因

近10年港股原地踏步

無論消息如何發酵，亦要考慮中長線因素，筆者留意到香港的股民有人口老化之勢，以80後為分界線，90和00後對股票的熱誠已經降低，最主要原因是近10年股市原地踏步，除了某一段時間股票會有爆發性升幅，大部分股票都是原地踏步，甚至有部分長期負增長，買入隨時血本無歸。

在美國市場則是另一種做法，美股長期來說是可以積累財富，所以會有年輕投資者的資金入市，有時候是買增長股博發達，有時候是買穩陣股收息，始終都會賺，不會如港股般成為「財富摧毁機制」，香港近年除了曾經在股票上賺過錢的80後或更年長的一輩之外，愈來愈少人在股市有快樂的經驗，股市逐漸被離棄相信是常態。

愈來愈多投資者追求穩定

市場改變，愈來愈多投資者追求穩定回報，即使用槓桿放大回報也覺得可以接受，所以保險產品的需求由此而生，因為風險是保險公司違約，或是借貸成本大漲，不算太離譜，除非不幸地因為港元有大規模資金流走、拆息急升才會出事。人同此心，港股的長線估值自然下降，有識之士如果還留在股市，一定是轉投美股，因為資產類別多，單是白銀ETF已經是領先全球，而且智識型經濟主導，還有機會買到爆升股。

[盧志威 美股搏擊]