經濟
梁志麟 匯萃通

投資策略

下一篇 上一篇

梁志麟：就業料平穩 美元有支持

【明報專訊】澳加央行議息後，投資者將留意周五美國公布8月份就業數據。市場預期非農職位增長由16.4萬份輕微減少至16萬份。雖然領先指標反映職位按年增長放緩，但當地零售市道穩定，估計就業市場仍大致平穩，未足以成為聯儲局未來的政策焦點。縱然近日歐元受壓帶動美匯指數上升，但預期指數繼續受制於上升通道阻力，料後市於98.2至99.4上落。

加拿大亦於同日公布就業數據，市場預期職位增加2萬份。不過油價未能突破下降趨勢線阻力下，加元急升的可能性不大，預期美元兌加元於1.32至1.34上落。美元近日回落令澳元反彈，但要收高於阻力0.6820才可確定短線低位已見。紐元同樣要收高於20天線0.64，才可確定短線低位已見。

歐元量寬意見不一 料1.0920至1.1090上落

歐洲貨幣方面，歐洲央行下周公布議息結果，近日有多名官員就推出刺激貨幣政策發表言論，雖然普遍認同經濟及通脹存下行風險，但對於重推量寬幣策卻意見不一，例如有官員質疑量寬的效果，但亦有官員認為量寬規模需比市場預期為大才可達到政策效果，料最終規模將左右歐元往後表現；歐元料暫時於1.0920至1.1090上落。

英國很大機會於10月中舉行大選，民調顯示自由民主黨及脫歐黨的議席數目有機會增加，脫歐有可能陷入長期膠着狀態；英鎊料暫時於1.1960至1.2270上落。美匯強勢利淡瑞郎，料支持美元兌瑞郎於0.98至0.9930上落。

日本周五公布7月份薪金數據，市場預期按年增長由0.4%放緩至0.1%，似乎低通脹的問題仍會持續。雖然近日風險資產略為回穩，但中美貿易談判不明朗及環球經濟有衰退風險下，估計限制美元兌日圓於105.00至107.20上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]

上 / 下一篇新聞

國泰主席退休 內媒「預言」成真 一個月內3高層換人 分析憂影響策略執行
國泰主席退休 內媒「預言」成真 一個月內3高層換人 分析憂影響策略執行
賀以禮內地工作18年 將太古飲料總部遷滬
賀以禮內地工作18年 將太古飲料總部遷滬
港股高位大量沽盤湧現 反向ETF受捧
港股高位大量沽盤湧現 反向ETF受捧
李克強：落實降低實際利率 及時降準
李克強：落實降低實際利率 及時降準
港匯一年遠期回升逾百點子
港匯一年遠期回升逾百點子
撤回傳出 恒指飈千點4年最大升幅 陳茂波：旅客按年跌45% 餐飲業10年最低潮
撤回傳出 恒指飈千點4年最大升幅 陳茂波：旅客按年跌45% 餐飲業10年最低潮
港府新4招 助中小企抗逆 加碼擔保延遲還款簡化申請 涵蓋初創公司
港府新4招 助中小企抗逆 加碼擔保延遲還款簡化申請 涵蓋初創公司
業界憂難救近火 冀基金門檻銀行審批放寬
業界憂難救近火 冀基金門檻銀行審批放寬
本港8月PMI 跌至10年半新低
本港8月PMI 跌至10年半新低
飛達：中美貿易摩擦波及孟加拉
飛達：中美貿易摩擦波及孟加拉
花旗：8月信用卡簽帳明顯跌
花旗：8月信用卡簽帳明顯跌
摩通指數明年納中國國債 權重限10% 料逾1560億外資將流入
摩通指數明年納中國國債 權重限10% 料逾1560億外資將流入
近日市况低迷 華資大孖沙紛增持股份
近日市况低迷 華資大孖沙紛增持股份
正榮擬分拆物管上市 集資7.8億
正榮擬分拆物管上市 集資7.8億
FATF：港反洗錢成效顯著
FATF：港反洗錢成效顯著
港交所再購內地科技公司
港交所再購內地科技公司
英央行：硬脫歐最壞預測 不如去年般嚴重 鎊匯反彈至1.22 歐美股市回升
英央行：硬脫歐最壞預測 不如去年般嚴重 鎊匯反彈至1.22 歐美股市回升
穆迪：中美「硬碰硬」 概率達45%
穆迪：中美「硬碰硬」 概率達45%
WeWork母或下周IPO路演
WeWork母或下周IPO路演
張兆聰：A股指數破降軌 可看高一線
張兆聰：A股指數破降軌 可看高一線
盧志威：年輕世代 對港股冷感有因
盧志威：年輕世代 對港股冷感有因
李曉佳：修例撤回 投資信心挽不回
李曉佳：修例撤回 投資信心挽不回
技術取勝：港鐵企穩20天線看49元
技術取勝：港鐵企穩20天線看49元
西藏水甘肅蘋果咖啡 中石化便利店有售
西藏水甘肅蘋果咖啡 中石化便利店有售
海底撈打邊爐可歎紅酒
海底撈打邊爐可歎紅酒
劉思明：買內地券商 捕捉A股強勢
劉思明：買內地券商 捕捉A股強勢
周顯：Costco可能在大陸賣滯銷貨
周顯：Costco可能在大陸賣滯銷貨
湯文亮：普通市民的五大訴求
湯文亮：普通市民的五大訴求
傲玟即將搶灘開售 主力招標 高銀陳秀賢：社會不穩氛圍僅屬短暫
傲玟即將搶灘開售 主力招標 高銀陳秀賢：社會不穩氛圍僅屬短暫
啟岸加推41伙 折實呎價2.29萬
啟岸加推41伙 折實呎價2.29萬
話你知：潘蘇通高銀 港擁3住宅項目
話你知：潘蘇通高銀 港擁3住宅項目
寶馬山花園兩房1815萬沽 低市價8%
寶馬山花園兩房1815萬沽 低市價8%
觀塘工廈一籃子物業3.1億沽
觀塘工廈一籃子物業3.1億沽
首長國際孟子揚：內地停車場整合潮 留5億併購
首長國際孟子揚：內地停車場整合潮 留5億併購
應用支付　車牌識別 無人值更車場收入升
應用支付　車牌識別 無人值更車場收入升