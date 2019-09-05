梁志麟：就業料平穩 美元有支持

加拿大亦於同日公布就業數據，市場預期職位增加2萬份。不過油價未能突破下降趨勢線阻力下，加元急升的可能性不大，預期美元兌加元於1.32至1.34上落。美元近日回落令澳元反彈，但要收高於阻力0.6820才可確定短線低位已見。紐元同樣要收高於20天線0.64，才可確定短線低位已見。

歐元量寬意見不一 料1.0920至1.1090上落

歐洲貨幣方面，歐洲央行下周公布議息結果，近日有多名官員就推出刺激貨幣政策發表言論，雖然普遍認同經濟及通脹存下行風險，但對於重推量寬幣策卻意見不一，例如有官員質疑量寬的效果，但亦有官員認為量寬規模需比市場預期為大才可達到政策效果，料最終規模將左右歐元往後表現；歐元料暫時於1.0920至1.1090上落。

英國很大機會於10月中舉行大選，民調顯示自由民主黨及脫歐黨的議席數目有機會增加，脫歐有可能陷入長期膠着狀態；英鎊料暫時於1.1960至1.2270上落。美匯強勢利淡瑞郎，料支持美元兌瑞郎於0.98至0.9930上落。

日本周五公布7月份薪金數據，市場預期按年增長由0.4%放緩至0.1%，似乎低通脹的問題仍會持續。雖然近日風險資產略為回穩，但中美貿易談判不明朗及環球經濟有衰退風險下，估計限制美元兌日圓於105.00至107.20上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]