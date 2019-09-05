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穆迪：中美「硬碰硬」 概率達45%

【明報專訊】評級機構穆迪（Moody's）表示，雖然中美可能恢復貿易談判，但預計貿易衝突仍將加劇，為全球經濟帶來持久影響。穆迪預期，中美貿易形勢有3種可能的發展。隨着緊張局勢升級，中美「硬碰」的風險增加。在這情境下，美國政府將維持對所有其餘中國貨品徵收25%關稅，中國則作出報復，意味雙方都將提高關稅，令貿易協議達成的機會減少，但預期雙方不會爆發貨幣戰。穆迪預期，中美「硬碰硬」的概率高達45%，與其預測的「基本情境」概率相同。

互加新關稅 意味不會達協議

在穆迪預測的「基本情境」下，中美將維持現行關稅，並落實新宣布的關稅。這意味雙方不會達成貿易協議，但談判將會繼續，故緊張形勢未進一步升級。穆迪預期，中美「顯著軟化」的情境不大可能發生，估計其概率只有10%。

穆迪的報告稱，貿易衝突持續升級，已對美國、中國以至世界其他地區的經濟活動產生不利影響。不確定的政策環境，不利於投資，且貿易緊張形勢持續升級，亦將繼續影響市場氣氛，導致資本開支進一步縮減，令增長疲弱。

聯儲行長對立 鮑威爾陷兩難

今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，聯儲局的利率太高，應在本月大幅減息半厘，防範貿易戰的影響。他表示，最近的債券孳息率跌至新低，令聯儲局的隔夜利率似乎不合時宜。不過同樣今年有投票權的波士頓聯儲銀行行長羅森格倫認為，美國經濟仍然很好，毋須立即採取行動。這些對立的觀點，反映聯儲局主席鮑威爾將在議息會議臨近之際處於兩難。紐約聯儲銀行的報告指出，聯儲局可能最快在2019年、最遲在2025年開始購買公債，但相關決定將取決於銀行儲備的增長等。

《華爾街日報》稱，地緣政治與經濟前景不明之際，外資對美國商業房地產的熱情冷卻。研究機構Real Capital Analytics的數據顯示，外資第二季出售了價值134億美元的美國房產，較其買入的規模高出8億美元。沽售規模超越買入的情况，是2013年以來首次。

（綜合報道）

[國際金融]

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