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英央行：硬脫歐最壞預測 不如去年般嚴重 鎊匯反彈至1.22 歐美股市回升

【明報專訊】中國服務業數據轉好，且英國硬脫歐危機降溫，有助市場氣氛。歐美股市反彈，道指早段升逾200點。中國經濟數據比預期好，刺激能源股向上，國際油價急升逾3%。市場避險情緒緩和，美國10年期與2年期國債孳息的倒掛消失。受此推動，銀行股早段向上。不過美國商務部昨公布，7月對華貿易逆差按月增9.4%至328億美元，為6個月高位。

英國國會力阻硬脫歐之際，英倫銀行行長卡尼昨晚就通脹報告，向下議院國庫專責委員會作證，稱英倫銀行未有改變英國可與歐盟達成脫歐協議的預期，即使在最惡劣的硬脫歐情境，英國的情况也不如去年預測般嚴重。目前預計在硬脫歐的極端情况下，英國實際GDP將下降5.5%，降幅低於先前估計的7.5%，不過失業率仍將升至7%，而通脹率則提升至5.25%。英鎊兌美元昨反彈至1.22。美匯指數回落至98.5。

美7月對華貿易逆差6個月新高

英倫銀行對硬脫歐的預測有所調整，部分由於政府加強了邊境通關的準備措施。卡尼表示，英國目前的增長趨勢預期接近零，比原先預期弱，一旦遇上硬脫歐，英國經濟將會放緩，匯率將進一步下跌，通脹將會上升，央行在必要時會為金融體系增加流動性，並可能削減對銀行持有資本的要求，從資產負債表釋出3000億鎊（約2.86萬億港元）。在貨幣政策方面，英倫銀行將考慮是否減息刺激經濟，又或加息應對通脹。他說，由於以往主要的貿易協議談判需時，英倫銀行希望有脫歐過渡期。

避險緩和 美債息不再倒掛

被問及全球經濟前景時，卡尼表示，受中美爆發全面貿易戰的影響，環球商業信心受損，令全球增長未如預期般加快。他警告，發達經濟體及主要新興經濟體已瀕臨製造業衰退，這對貿易產生連鎖反應。不過他不認為會出現全球經濟衰退，因為主要經濟體的基本面仍然強勁。

倘若英國硬脫歐，加上貿易戰引發全球經濟衰退，英國經濟會怎樣？卡尼認為，全球貿易戰可能會令英國GDP減去1%，但他認為並不能簡單地將硬脫歐令英國GDP倒退5.5%的影響，與這1%的貿易戰影響疊加起來。卡尼又質疑美元的壟斷地位，妨礙經濟可持續復蘇，認為只要有大量國家支持一種新的數碼貨幣，將可望把其取而代之。

當被問及會否延長在明年1月屆滿的任期，卡尼表示已為應對脫歐兩度延長任期，稱任命新行長是政府的事。市場預期英倫銀行在本月19日的議息會議按兵不動，但11月減息的概率達43%。

行長：全球貿戰 英GDP削1%

面對英國脫歐、貿易戰持續等問題，歐洲央行幾乎篤定將在本月12日的會議後宣布更多刺激措施，但刺激內容待定。路透引述消息人士稱，歐洲央行政策制定者傾向於採取一系列刺激方案，包括減息、利率分級、為負利率的副作用給予銀行補償等。

歐央行內部很多意見也贊成重啟資產購買，但一些北歐國家質疑此舉會令問題複雜化。由於歐洲央行已接近其自訂的買債限制，任何大規模買債都可能迫使央行放棄自訂的規則，令買債面臨法律挑戰。消息人士稱，歐央行不能一次過用盡所有工具，需保留一些在必要時使用。消息指，當局的目標是至少直至明年上半年，將利率維持在當前或更低水平。

（綜合報道）

[國際金融]

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