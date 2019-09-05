近日市况低迷 華資大孖沙紛增持股份

【明報專訊】近日港股市場受壓，不少華資大孖沙出手增持股份。當中包括恒隆地產（0101）執行董事陳文博、身兼粵海投資（0270）獨立非執行董事的東亞銀行（0023）主席李國寶，及嘉華國際（0173）主席呂志和，分別申報斥資484.96萬、1017.03萬及426.07萬元，分別增購恒隆地產、粵投及嘉華股份。不過另一大藍籌創科（0669）副主席Stephan Horst Pudwill行使部分認股權50萬股，隨即出售，淨賺2276.39萬元。
李國寶1017萬增持粵投
近期持續增持恒隆地產的陳文博，再申報於8月29日、8月30日及9月2日，共斥資484.96萬元增持恒隆地產25萬股，持股比例由原來的36.93%，提高至36.95%，每股平均作價為19.39元。至於李國寶繼於8月27至29日增持東亞之後，另於8月30日及9月2日增持粵投62萬股，總作價1017.03萬元，每股平均價16.4元，持股量由原來的0.34%，增至0.35%。呂志和則於8月29及30日，共斥資426.07萬元，增購嘉華國際0.04%，共涉104.33萬股，持股量由63.24%提高至63.28%。
創科副主席行使認股權售股
創科副主席Stephan Horst Pudwill則於8月30日行使手上50萬股認股權，每股行使價為8.742元，同日每股出售價為54.2697元，淨賺2276.39萬元。有關認股權於2012年5月21日發出，到期日為2022年5月20日，已經全部獲行使。