經濟
下一篇 上一篇

近日市况低迷 華資大孖沙紛增持股份

【明報專訊】近日港股市場受壓，不少華資大孖沙出手增持股份。當中包括恒隆地產（0101）執行董事陳文博、身兼粵海投資（0270）獨立非執行董事的東亞銀行（0023）主席李國寶，及嘉華國際（0173）主席呂志和，分別申報斥資484.96萬、1017.03萬及426.07萬元，分別增購恒隆地產、粵投及嘉華股份。不過另一大藍籌創科（0669）副主席Stephan Horst Pudwill行使部分認股權50萬股，隨即出售，淨賺2276.39萬元。

李國寶1017萬增持粵投

近期持續增持恒隆地產的陳文博，再申報於8月29日、8月30日及9月2日，共斥資484.96萬元增持恒隆地產25萬股，持股比例由原來的36.93%，提高至36.95%，每股平均作價為19.39元。至於李國寶繼於8月27至29日增持東亞之後，另於8月30日及9月2日增持粵投62萬股，總作價1017.03萬元，每股平均價16.4元，持股量由原來的0.34%，增至0.35%。呂志和則於8月29及30日，共斥資426.07萬元，增購嘉華國際0.04%，共涉104.33萬股，持股量由63.24%提高至63.28%。

創科副主席行使認股權售股

創科副主席Stephan Horst Pudwill則於8月30日行使手上50萬股認股權，每股行使價為8.742元，同日每股出售價為54.2697元，淨賺2276.39萬元。有關認股權於2012年5月21日發出，到期日為2022年5月20日，已經全部獲行使。

相關字詞﹕創科 呂志科 嘉華國際 李國寶 東亞銀行 陳文博 恒隆地產

上 / 下一篇新聞

國泰主席退休 內媒「預言」成真 一個月內3高層換人 分析憂影響策略執行
國泰主席退休 內媒「預言」成真 一個月內3高層換人 分析憂影響策略執行
賀以禮內地工作18年 將太古飲料總部遷滬
賀以禮內地工作18年 將太古飲料總部遷滬
港股高位大量沽盤湧現 反向ETF受捧
港股高位大量沽盤湧現 反向ETF受捧
李克強：落實降低實際利率 及時降準
李克強：落實降低實際利率 及時降準
港匯一年遠期回升逾百點子
港匯一年遠期回升逾百點子
撤回傳出 恒指飈千點4年最大升幅 陳茂波：旅客按年跌45% 餐飲業10年最低潮
撤回傳出 恒指飈千點4年最大升幅 陳茂波：旅客按年跌45% 餐飲業10年最低潮
港府新4招 助中小企抗逆 加碼擔保延遲還款簡化申請 涵蓋初創公司
港府新4招 助中小企抗逆 加碼擔保延遲還款簡化申請 涵蓋初創公司
業界憂難救近火 冀基金門檻銀行審批放寬
業界憂難救近火 冀基金門檻銀行審批放寬
本港8月PMI 跌至10年半新低
本港8月PMI 跌至10年半新低
飛達：中美貿易摩擦波及孟加拉
飛達：中美貿易摩擦波及孟加拉
花旗：8月信用卡簽帳明顯跌
花旗：8月信用卡簽帳明顯跌
摩通指數明年納中國國債 權重限10% 料逾1560億外資將流入
摩通指數明年納中國國債 權重限10% 料逾1560億外資將流入
正榮擬分拆物管上市 集資7.8億
正榮擬分拆物管上市 集資7.8億
FATF：港反洗錢成效顯著
FATF：港反洗錢成效顯著
港交所再購內地科技公司
港交所再購內地科技公司
英央行：硬脫歐最壞預測 不如去年般嚴重 鎊匯反彈至1.22 歐美股市回升
英央行：硬脫歐最壞預測 不如去年般嚴重 鎊匯反彈至1.22 歐美股市回升
穆迪：中美「硬碰硬」 概率達45%
穆迪：中美「硬碰硬」 概率達45%
WeWork母或下周IPO路演
WeWork母或下周IPO路演
張兆聰：A股指數破降軌 可看高一線
張兆聰：A股指數破降軌 可看高一線
梁志麟：就業料平穩 美元有支持
梁志麟：就業料平穩 美元有支持
盧志威：年輕世代 對港股冷感有因
盧志威：年輕世代 對港股冷感有因
李曉佳：修例撤回 投資信心挽不回
李曉佳：修例撤回 投資信心挽不回
技術取勝：港鐵企穩20天線看49元
技術取勝：港鐵企穩20天線看49元
西藏水甘肅蘋果咖啡 中石化便利店有售
西藏水甘肅蘋果咖啡 中石化便利店有售
海底撈打邊爐可歎紅酒
海底撈打邊爐可歎紅酒
劉思明：買內地券商 捕捉A股強勢
劉思明：買內地券商 捕捉A股強勢
周顯：Costco可能在大陸賣滯銷貨
周顯：Costco可能在大陸賣滯銷貨
湯文亮：普通市民的五大訴求
湯文亮：普通市民的五大訴求
傲玟即將搶灘開售 主力招標 高銀陳秀賢：社會不穩氛圍僅屬短暫
傲玟即將搶灘開售 主力招標 高銀陳秀賢：社會不穩氛圍僅屬短暫
啟岸加推41伙 折實呎價2.29萬
啟岸加推41伙 折實呎價2.29萬
話你知：潘蘇通高銀 港擁3住宅項目
話你知：潘蘇通高銀 港擁3住宅項目
寶馬山花園兩房1815萬沽 低市價8%
寶馬山花園兩房1815萬沽 低市價8%
觀塘工廈一籃子物業3.1億沽
觀塘工廈一籃子物業3.1億沽
首長國際孟子揚：內地停車場整合潮 留5億併購
首長國際孟子揚：內地停車場整合潮 留5億併購
應用支付　車牌識別 無人值更車場收入升
應用支付　車牌識別 無人值更車場收入升