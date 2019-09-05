近日市况低迷 華資大孖沙紛增持股份

李國寶1017萬增持粵投

近期持續增持恒隆地產的陳文博，再申報於8月29日、8月30日及9月2日，共斥資484.96萬元增持恒隆地產25萬股，持股比例由原來的36.93%，提高至36.95%，每股平均作價為19.39元。至於李國寶繼於8月27至29日增持東亞之後，另於8月30日及9月2日增持粵投62萬股，總作價1017.03萬元，每股平均價16.4元，持股量由原來的0.34%，增至0.35%。呂志和則於8月29及30日，共斥資426.07萬元，增購嘉華國際0.04%，共涉104.33萬股，持股量由63.24%提高至63.28%。

創科副主席行使認股權售股

創科副主席Stephan Horst Pudwill則於8月30日行使手上50萬股認股權，每股行使價為8.742元，同日每股出售價為54.2697元，淨賺2276.39萬元。有關認股權於2012年5月21日發出，到期日為2022年5月20日，已經全部獲行使。