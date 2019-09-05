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摩通指數明年納中國國債 權重限10% 料逾1560億外資將流入

【明報專訊】中國國債繼於去年2月及今年4月，相繼納入花旗銀行及彭博巴克萊編製的債券指數後，再迎來新一個里程碑。摩根大通昨日宣布，於明年2月28日起，分10個月將中國政府債券納入摩根大通旗艦全球新興市場政府債券指數系列（GBI-EM），權重上限為10%，料潛在外資流入規模超過200億美元（約1560億港元）。

明報記者 陳偉燊

摩通公布指，是次將若干流動性好的中國國債，納入全球新興市場政府債券指數系列（下稱指數系列），包括GBI-EM Global Diversified（全球新興市場政府債券環球多元指數，下稱多元指數）及GBI-EM（Narrow Diversified）（全球新興市場政府債券狹義多元指數），並將權重上限定於10%。目前單是跟蹤多元指數的資產規模已達2020億美元（約1.58萬億港元），整個指數系列涉及規模2260億美元（約1.76萬億港元）。

多元指數資產規模逾1.5萬億

據彭博估算，若國債納入權重達到10%時，潛在流入中國債市的規模將逾200億美元。

中國國債自去年2月起入花旗銀行的新興市場、亞洲政府債券及亞太政府債券指數，當時市場預期會有1600億美元流入。今年4月起彭博巴克萊將人民幣計價的中國國債和政策性銀行債券納入彭博巴克萊全球綜合指數，預期未來兩年會有1200億美元流入。

富時羅素料本月宣布納國債

相比之下，今次中國國債加入摩通旗下債券指數預期的200億美元淨流入，金額較少。市場正觀望富時羅素系列指數在今個月稍後時間宣布納入國債，料再為中國債市額外吸引潛在的60億至75億美元資金流入。

按摩通的要求，納入指數的國債剩餘期限須為兩年半以上，流通額在10億美元以上，目前已挑選6隻年期為5年、7年及10年的國債，另在今年第四季公布餘下3隻國債。

傳內地提前下達明年新增地方債限額

此外，內地媒體《21財經》報道稱，內地提前下達部分2020年新增地方政府債務限額，2019年新增地方政府債務限額為3.08萬億元人民幣，提前下達的明年新增地方債限額最高規模為1.85萬億元人民幣。中央還要求報送今年首7個月新增債券使用情况、2020年地方政府新增債券需求情况，及2018至2019年使用自身財力償還到期專項債券本金情况。

相關字詞﹕指數公司 中國國債 富時羅素 彭博巴克萊 花旗銀行 摩根大通

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