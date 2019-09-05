飛達：中美貿易摩擦波及孟加拉

顏寶鈴稱，由於美國當地零售業已趨惡化，不少百貨公司將採購量顯著減少20%至30%，避免賣不出貨令庫存積壓，令現金流惡化，因此連孟加拉的工廠也面對訂單減少，部分甚至倒閉，才會出現千人來應聘的情况。此外，飛達內地員工對派駐孟加拉的態度也變得積極，主動求調遷，側面反映了工人在貿易摩擦下對前景的憂慮。另一方面，雖然孟加拉勞動成本較其他東盟國家低，但最低工資升幅大，今年1月月薪增至105美元，升了近50%。

飛達已將八成生產遷移至孟加拉廠房，沒受關稅衝擊，但買家的憂慮仍影響到訂單。雖然飛達上半年訂單量仍有增加，惟部分是買家提前落訂一年的量，因此下半年公司會面對較大訂單壓力。

顏寶鈴說，不少港商現在是「瀕危」邊緣，一些中長期措施未必救得了近火，但她也理解政府能做的有限，港商始終要靠自己。她又稱，有意牽頭在孟加拉建香港工業園，讓港商搬廠手續更簡便，不用等上一年半載，不過這需要去到政府層面與孟加拉政府接洽。