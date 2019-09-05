業界憂難救近火 冀基金門檻銀行審批放寬

除希望政府可引導銀行降低審批要求，劉達邦亦希望政府能放寬兩個專項基金的申請程序，因為以其申請經驗，一來要花不少時間準備文件資料，二來也是最重要的，是企業申請被拒絕，卻不知悉被拒原因，「連錯都不知錯在哪裏，想重新申請也無從入手」；同樣地，申請不到資助的話，什麼優化也枉然。

天使投資：九成擔保適合電商物流初企

對於政府提供九成擔保，企業不限經營資歷均可申請的新融資產品，本港初創企業維視拍創辦人辛子雋則認為吸引。他指出，資金延續對初創企業尤為重要，近幾個月經營環境差，出現上家拖下家、下家拖下下家情况，能在政府擔保九成之下獲得短期資金周轉其實十分重要。

熟悉本港初創生態的香港天使投資脈絡主席譚偉豪則表示，九成擔保新產品較適合電商、物流及服務行業的初創企業，因為這些企業的營運資金需求較大。他提到，不建議科技創企將融資擔保所得資金用作研發開支，原因是其發展不確定性較高，貸款風險較高，反而應待產品研發成功後，才考慮申請融資擔保計劃，將資金用作生產貨品。