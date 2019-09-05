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港府新4招 助中小企抗逆 加碼擔保延遲還款簡化申請 涵蓋初創公司

【明報專訊】財政司長陳茂波昨日宣布4項支援中小企新措施，包括推出擔保額高達九成且不用提供財報的新融資擔保產品；按證公司和工貿署原有的貸款計劃下的企業，可獲最高長達一年的「還息不還本」；此外，政府亦將改善現有眾多基金的撥款機制，讓企業能先取款，以及將現時4個協助中小企的資訊平台整合為一站式平台。

政府擔保九成 舊貸款可「還息不還本」一年

陳茂波表示，按證公司的「中小企融資擔保計劃」將推出新產品，由政府提供九成擔保，最高貸款額600萬元，可分5年償還，且新產品不對申請企業設經營時限，就算開業未滿一年的企業也能申請，適合初創企業。另據按證公司表示．會和商務及經濟發展局商議新產品的具體細節，例如保費金額等，會爭取盡快推出。

此外，陳茂波亦宣布，「中小企融資擔保計劃」現有的八成擔保產品，以及工貿署的「中小企信貸保證計劃」推出措施，計劃下企業未來6個月可以只還利息，本金之後才分攤償還，如6個月後仍有需要，企業還可申請再延長6個月，總計一年內可「還息不還本」。

另匯豐、恒生（0011）及中銀香港（2388）亦即時宣布，從今日起接受相關申請；中銀香港更加推「小企專項貸款計劃」，凡符合貸款條件而交齊文件的客戶，最快可於一日內完成審批，3日內落實提款。計劃可選分期貸款及循環貸款，並提供特優利率，最高貸款額200萬元，還款期5年，且毋須提供任何抵押品。

優化撥款安排 爭取「先拿錢後使錢」

除了融資貸款相關舉措，商務及經濟發展局長邱騰華補充，現時政府推出的「BUD專項基金」及「中小企市場推廣基金」會優化撥款安排，由之前先有開支，後拿資助，爭取變為「先拿錢，後使錢」，以減輕企業周轉壓力。其他40多個中小企可供申請的資助基金也會盡量簡化，做到未完成全部手續前預先撥款。

整合4平台 一站式服務

最後一項措施是，政府將從下月1日起，整合工貿署、貿發局、科技園及生產力促進局現有的4個中小企服務中心，為中小企提供統一的一站式服務，包括講解基金申請方法。

有份提議「還息不還本」及新融資擔保產品的經民聯立法會議員林健鋒表示，新措施有助中小企更靈活動用資金，以渡過經營難關。香港總商會主席夏雅朗亦稱，銀根緊縮是企業當前緊急問題，措施對受困現金周轉不靈的小企業來說無疑能鬆一口氣。工總感謝政府採納該會建議整合現行4個諮詢服務中心，認為新安排能省卻中小企周旋於不同部門的時間和精力。工總主席葉中賢稱，會積極舉辦更多座談會，並邀請整合後的諮詢服務中心講解，協助企業申請基金。

明報記者 陳子凌

相關字詞﹕中小企 陳茂波 還息不還本 9成擔保

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