經濟
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撤回傳出 恒指飈千點4年最大升幅 陳茂波：旅客按年跌45% 餐飲業10年最低潮

【明報專訊】由《逃犯條例》修訂引起的政治困局有新變化，昨午1時許市場傳出消息稱，行政長官林鄭月娥傍晚將宣布正式撤回修例，恒指在短短半小時內彈升548點，至下午3時前，再有傳媒稱政府將成立「真相調查委員會」，推動指數再向上，全日一度高見26,654點，創近一個月新高。恒指收市報26,523點，上升995點或3.9%，創4年來最大升幅，成交1164億元。不過，分析認為昨日股市已反映憧憬，後市料會緩緩回調。

商經局研資助外地推廣旅遊業

財政司長陳茂波昨日表示，本港第三季經濟增長不太樂觀，受到暴力衝擊事件影響，8月第四周訪港旅客按年下跌45%，餐飲業生意更跌至2009年以來低位。

商務及經濟發展局長邱騰華稱，正與旅發局探討資助本港旅遊業到外地推廣香港，並與旅遊業議會研究減免對會員的收費。

國指昨日收報10,288點，上升2.52%。昨傍晚近6時，林鄭月娥透過電視錄影宣布4項措施，包括正式撤回修例、委任新成員加入監警會等，並重申拒絕成立獨立調查委員會、撤銷檢控所有反修例被捕者等要求，其演說播出後，恒指夜期即時下跌逾百點，晚上略有反彈，截至昨晚10時，夜期報26,299點，跌177點，低水224點。

九倉升12% 莎莎升17%

政府正式撤回修例或有助局勢緩和，備受困擾的本地地產股即時反彈，旗下商場曾被內地媒體針對的九龍倉置業，昨升12.11%，為升幅最大藍籌；新世界發展亦錄得一成升幅。另外，旅客相關的零售股莎莎，昨日大升17.28%，六福和周大福分別上升10.76%和9.74%。

因修例事件而被中國民航局針對的國泰昨升7.2%。業務包括內地客來港買保險的友邦亦隨「撤回」修例的消息而上升5.87%，是貢獻恒指升幅最大的藍籌。其他本地金融股亦上升，恒生升6.85%，匯豐控股升3.49%。

對於本地股市，陳茂波表示過去數月港股主要受外圍政經局勢影響較大，與本港社會事件沒有直接關係，目前來看股市運作暢順，交投及沽空未見異常，另外6月及7月資金走向亦顯示本港未見明顯的走資問題。

分析：已過度反映憧憬 再升空間不大

示威者「五大訴求」只有一項實現，耀才證券研究部總監植耀輝認為，市場憧憬氣氛改善加上挾淡倉令港股昨日急升，不過社會反應看來幫助不大，今日回調相當合理，因為本地地產股和港鐵等昨日升幅過急，後市或緩緩回落至25,000點水平。他又說，撤回修例實際對連續數周的衝突有多少紓緩，還要再觀察周末情况。

金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，即使現在政府撤回修例，對零售、旅遊、金融業已造成衝擊，近期港股下跌亦受貿易戰惡化、人民幣為應對關稅下跌所影響，以上因素沒有改善，因此昨日恒指近千點反彈已過度反映對香港政治因素明朗的預期，再上升空間不大，料未來數日會回落至26,000點整固。

明報記者

相關字詞﹕貿易戰 港股 林鄭月娥 逃犯條例 恒指

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