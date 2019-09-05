港匯一年遠期回升逾百點子

港元12個月遠期匯率自8月29日跌至弱方兌換保證7.85元以下水平，昨午回升逾百點子至7.8405，重上7.85之上。

星展香港財資市場部董事總經理王良享表示，從金管局6月和7月數據顯示，未有資金大批離開香港，認為社會因素與港匯走勢的關係不大。港元聯繫匯率運行1983年至今經得起衝擊，即使面對政治不明朗，亦未見太多炒家衝擊聯繫匯率，港元近期最弱也只是到7.845，未觸及7.85。

王良享認為，若股市沒有持續上升，港元後市會走弱回落至7.843附近，昨日港元走強，是有遠期港元沽盤平倉。港元除了受資金流動影響外，亦受港元拆息影響，3個月以上的港元拆息比美元拆息為高，對港元提供支持，不過一個月以下港息低於美息，市場會再出現買美元沽港元的套息交易，現時沒有原因會令資金大幅流走，料港元跌幅不會太大。

未見大走資 匯價跌幅有限

昨日1個月港元拆息報1.90429厘，比上個交易日下跌約10點子（1厘等於100點子），3個月港元拆息報2.33815厘，比上個交易日下跌0.4點子。