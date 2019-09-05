李克強：落實降低實際利率 及時降準

引導資金更多用於普惠金融

李克強在會議上指出，堅持實施穩健貨幣政策並適時預調微調，落實降低實際利率水平措施，及時運用普遍降準和定向降準等工具，引導金融機構將資金更多用於普惠金融，加大對實體經濟支持力度。

官媒《中國證券報》昨日引述業界預計，人行將適時適量加大流動性支持，中期借貸便利（MLF）操作利率存在下調的可能性。

提及穩就業穩物價

民生銀行首席研究員溫彬表示，目前全球經濟增速放緩已成定局，同時全球央行的貨幣政策也開始重啟寬鬆，當前國內投資和消費仍然面臨下行壓力，要發揮金融機構對實體經濟支持作用，仍然需要進行普遍降準，他預計本月會降準。

據央視報道，昨日的會議還提出要穩就業及穩物價，抓緊推進高職院校擴招100萬人和運用1000億元人民幣失業保險基金結餘開展職業技能培訓，研究進一步增加高職、技校招生規模和技能培訓資金規模。同時保持物價總體穩定，落實豬肉保供穩價措施，適時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鈎聯動機制。同時要落實簡政減稅降費措施，改善營商環境。他同時要求加快地方政府專項債券發行使用的措施，帶動有效投資，今年限額內地方政府專項債要確保9月底前發行完畢，10月底前全部撥付到項目。