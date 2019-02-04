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港股高位大量沽盤湧現 反向ETF受捧

【明報專訊】昨日港股勁升千點，但四大迹象顯示，投資者取態仍然審慎，大市沽壓仍然沉重，迹象包括買跌的恒指反向ETF獲得大額淨流入、尾市大量沽盤湧現、沽空比率仍然高企，以及熊證街貨量上升。

南方恒指反向ETF成交19億新高

南方東英在今年5月推出恒指兩倍反向ETF（7500），至今受惠恒指大跌。昨日恒指大漲，該ETF收報7.23元，跌8.4%。然而，ETF成交達19.02億元，是歷來最多。而且，南方東英ETF分析師李雪恒表示，ETF昨日有2000萬美元（約1.57億港元）淨申購（淨流入），估計今日會有更多淨申購。據過往數月的紀錄，該ETF在上月初曾經歷一輪淨流出，之後港股再向下尋底，上周開始再出現淨流入（見圖）。

九置近收市沽盤佔八成

昨日多隻本地股大升，但下午急漲時，沽盤一直佔多數。以九倉置業（1997）為例，該股全日勁升12.1%，但在接近4時的尾市時段，從報價機的資料可見，排隊成交股數有80%是主動沽盤，只有兩成是主動買盤，反映大量投資者趁高沽貨。又以中電（0002）為例，昨午重上80元水平，其時主動沽盤佔72%。恒生（0011）及國泰（0293）昨午的主動沽盤亦佔六成至七成。

昨日大市沽空金額為197.29億元，沽空率達17%，維持在近日的高位，反映「空軍」並未撤退。盈富基金（2800）的沽空金額有16.5億元，佔成交52%，騰訊（0700）、平保（2318）的沽空金額亦逾10億元。

輪證市場亦見投資者做淡，據摩根大通的資料，昨日收回價介乎26,700至26,749點，及27,000至27,049點的恒指熊證街貨量上升，合共新增約5.5億份街貨，相等於597張期指。上下1000點區間的街貨量，熊證佔了90%。

相關字詞﹕九倉置業 沽空率 熊證 反向etf 淡友

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