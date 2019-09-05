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賀以禮內地工作18年 將太古飲料總部遷滬

【明報專訊】即將接替史樂山出任國泰航空（0293）主席的賀以禮是「紅褲子」出身，大學畢業後便加入太古集團，翻查資料，他在太古工作31年，超過一半時間派駐中國。據史樂山介紹，賀以禮的普通話「會令你感到驚喜」，又指他長期在內地工作，熟悉內地情况，相信這亦是他獲太古「臨危授命」接掌國泰主席的其中一個原因。

長期任職飲料部門 能講流利普通話

賀以禮加入太古集團後，大部分時間在飲料部門工作，外界對他所知不多。根據國泰昨日公布的資料，現年53歲的賀以禮，於1988年畢業後加入太古集團至今，曾於集團內地飲料部門服務14年，亦曾擔任廈門太古飛機工程（HAECO Xiamen）行政總裁近4年（見表），即在內地任職共18年。

據史樂山介紹，賀以禮熟悉內地情况，更透露他說得一口流利普通話。賀以禮在太古飲料任內其中一項大舉措，就是在上月將太古飲料總部由香港遷往上海，反映他相當重視內地市場。

賀以禮昨發表聲明，指國泰70多年來一直以香港為家，儘管目前面對挑戰，他對香港的未來仍然充滿信心，而國泰航空亦會繼續致力為香港這個亞洲主要空運樞紐作出貢獻。賀以禮將同時出任太古可口可樂主席，繼續負責集團的環球飲料業務。

史樂山昨日發內部信，提及過去數周是公司「最具挑戰性的時刻」，勉勵員工要對公司有信心，感謝員工的付出。他稱讚賀以禮是一名深具魄力和經驗豐富的行政人員，又認為他注重創新，定能引領國泰再創高峰。史樂山在內部信又提到於2016年訂下的「三年計劃」在正確的軌道上（on the right track），會繼續執行下去。

相關字詞﹕國泰航空 賀以禮

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