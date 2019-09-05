國泰主席退休 內媒「預言」成真 一個月內3高層換人 分析憂影響策略執行

明報記者 葉子晴

《南都即時》前日下午發表一篇題為〈持續震盪的國泰航空：兩高管辭任或換董事長 屢曝氧氣瓶排空隱患〉的文章，提到國泰董事長史樂山或將離職。報道聲稱獲國泰消息，指國泰航空董事長「最大可能於9月15日前後離開，新人選已敲定」，而國泰即在翌日（昨日）收市後公布史樂山呈辭消息。

央視上月曾報道太古將清理國泰管理層

無獨有偶，官媒央視曾在上月中國泰前高層何杲及盧家培離任後發表一篇題為〈太古高層震怒：國泰航空後續還將換血〉的文章，引述消息指太古集團高層對國泰捲入反修例風波大為震怒，將會進一步清理國泰航空管理層，不容許以某些利益綁架航空公司的聲譽和乘客的安危。

史樂山於1980年加入太古集團，曾派駐集團在香港、美國及泰國的辦事處，在1996年至1998年間任職香港飛機工程董事總經理，1998年至2007年間任職太古股份飲料部門行政總裁（見表），曾與候任主席賀以禮共事數年。

施銘倫：國泰3年轉型計劃近完成

太古（0019）主席施銘倫昨日表示，感謝史樂山過去39年對國泰的貢獻，又稱國泰在史樂山領導下聲譽日隆，以優質服務及全球龐大網絡見稱，亦是香港成為亞洲最大國際客運樞紐的成功基石，在其任內為期3年的企業轉型計劃現已接近完成階段，為國泰未來的持續發展奠下良好的基礎。據了解，史樂山退休後仍會留居香港。

分析：8月客運量下滑影響較大

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅表示，國泰近期有多名高層離職會帶來短期影響，然而對公司而言最大的影響仍然是因應本地示威活動所導致8月的客運量下滑。另外她指出，由於有關當局對國泰的關注度仍然很高，因此「很難說」公司未來會否再出現人事變動。但她表示，仍然對國泰股價有信心，認為昨日港股有利好消息，相信史樂山離任不會引起其股價強烈波動。