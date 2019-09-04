富達：利息走低 看好新興國債 減持美國高收益債

美國聯儲局和歐洲央行可望藉由貨幣寬鬆政策，來延長經濟景氣，兩大央行均明示減息，再度激勵市場追逐收益。G20峰會後，中美兩國的緊張關係緩和。然而，隨着美國經濟增長放緩，並趨向與全球經濟一致水平的情况下，貿戰陰霾完全消退的可能性不大。

美經濟增長放緩 貿戰陰霾難消退

在歐洲方面，考慮到貿易戰的逆風，加上英國脫歐談判陷入僵局，即使整體經濟有回穩迹象，都只是假象。富達新興市場固定收益投資組合經理人Steve Ellis認為，目前美元走勢和貨幣政策狀况是值得注視的主要變數，兩者在短期內仍然大致向好。聯儲局和歐洲央行正尋求加推貨幣寬鬆政策，以延長目前的周期。兩家央行均暗示減息，再度刺激市場尋求收益。在20國集團峰會期間，中美兩國的關係緩和。然而，隨着美國經濟增長放緩，並趨向與環球經濟走勢相符的情况下，貿戰陰霾完全消退的可能性不大。歐洲方面，鑑於面對貿易利淡因素，加上英國脫歐陷入政治僵局，區內宏觀經濟回穩的迹象或許只屬假象。

美國聯儲局取態溫和，加上市場憂慮環球經濟增長狀况，以及中美貿易談判惡化，美國國庫券孳息跌至2016年11月以來的最低水平。市場定價反映美國將在2019年減息3次。然而，Ellis預期，儘管美國經濟放緩，但不會陷入衰退，因此該行預測是當局僅會減息兩次。

預測美今年僅減息兩次

投資者追捧避險資產及歐洲央行立場溫和，導致德國政府債券孳息跌至新低，而經濟前景轉遜亦促使修訂歐洲存續期持倉。至於英國，市場日益憂慮首相約翰遜將採取無協議脫歐，進一步削弱風險胃納。然而，減低風險和尋求優質收益的長遠觀點保持不變。鑑於歐洲通脹低企，加上歐洲央行再次取態溫和，以及歐洲核心政府債券與美國國庫券的相關性顯著，因此該行縮短存續期配置，並恢復中性立場。「央行重掌控制權，帶動廣泛債券孳息回落。市場恢復尋求收益，但投資者不宜掉以輕心，應專注於優質收益，而非不惜一切代價追求收益。」Steve Ellis道。

小心美元走強 出口商將蒙受損失

當美元走強時，新興市場經濟體為了捍衛當地貨幣，普遍會有加息壓力，這情况一般不利股市表現。2018年的情况正是如此，當時聯儲局處於積極加息周期，導致很多新興市場貨幣承受龐大壓力，當中一些更跌至或接近歷史低位。現時利率因素減輕了新興市場壓力。惟強勢美元繼續困擾新興市場，當美國利率偏低時，許多新興市場政府和企業或會把握美元走弱的時機來借貸，為增長和預算需求提供資金。這些現象令新興市場在美元相對弱勢時表現出色，但當美元走強時，必然會令新興市場受壓，因為償還債務的成本將會增加。另外，不少新興市場經濟體亦依賴商品出口來推動經濟增長。由於大部分商品以美元計價，如果新興市場貨幣兌美元貶值，出口商將會蒙受實際損失。

龍彩霞 明報記者

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