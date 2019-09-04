陳德豪：內憂外患未解決 恒指喘定只屬整固

雖然貿易戰的消息已被淡化，卻不代表股市長遠已經靠穩。其實如果我們比較年初，今年恒生指數只是表現持平，沒有太大的跌幅。上證升幅已超過17%，比美國道指的表現還要強。而我相信因貿易戰而引起的影響將會在中長遠時間內浮現，雖然內需股如醫藥及運動用品等行業今年升幅仍大大領先股市，但隨着經濟向下壓力漸漸浮現，這類型股票受壓的力度也會較大。

內地傳減息 內銀跌勢拖累指數

另外，市場猜測內地有機會減息，這雖然會令借貸成本下降，但對經濟放緩的支持有限。減息對銀行純利有負面影響，加上內地銀行壞帳風險加大，對內銀的表現不抱有太大的期望。鑑於恒指及國指的內銀股份比重頗高，內銀股票的跌勢將會拖累指數。

還有另外一個本地的因素，便是《逃犯條例》所引起的風波。由6月至今的風波也令經濟活動大幅減少，7月零售業貨價值按年跌11%，8月澳門博彩收入按年跌逾8%，為3年來最大跌幅。香港酒店入住率以往在旺季達到100%，但7月入住率只有80%，8月更跌至30%。現時社會還沒有共識如何解決這次的紛爭，如香港現時的困局繼續拖長，有可能會造成連鎖反應。受制於多個宏觀事件影響，我更加相信現時恒指只是整固，直至內憂外患得到解決。

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

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