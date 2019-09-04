經濟
陳德豪 對冲博弈

投資策略

下一篇 上一篇

陳德豪：內憂外患未解決 恒指喘定只屬整固

【明報專訊】由9月1日開始，中美兩國正式開始互相加徵關稅。股市於周一重開，上證指數大幅上升1.3%，深證更上升2.2%。一來當然是因為中央在臨近國慶時要加大力度穩定股市，其次也是因為貿易戰這次已經是第二次開打，由一開始的貿易戰演變成美國全方位遏抑中國崛起。雖然這次貿易戰涉及的領域更多更大，但市場並沒有太大的反應，相信市場現時已經消化了大部分貿易戰相關的消息，難以再引起更大的恐慌。

雖然貿易戰的消息已被淡化，卻不代表股市長遠已經靠穩。其實如果我們比較年初，今年恒生指數只是表現持平，沒有太大的跌幅。上證升幅已超過17%，比美國道指的表現還要強。而我相信因貿易戰而引起的影響將會在中長遠時間內浮現，雖然內需股如醫藥及運動用品等行業今年升幅仍大大領先股市，但隨着經濟向下壓力漸漸浮現，這類型股票受壓的力度也會較大。

內地傳減息 內銀跌勢拖累指數

另外，市場猜測內地有機會減息，這雖然會令借貸成本下降，但對經濟放緩的支持有限。減息對銀行純利有負面影響，加上內地銀行壞帳風險加大，對內銀的表現不抱有太大的期望。鑑於恒指及國指的內銀股份比重頗高，內銀股票的跌勢將會拖累指數。

還有另外一個本地的因素，便是《逃犯條例》所引起的風波。由6月至今的風波也令經濟活動大幅減少，7月零售業貨價值按年跌11%，8月澳門博彩收入按年跌逾8%，為3年來最大跌幅。香港酒店入住率以往在旺季達到100%，但7月入住率只有80%，8月更跌至30%。現時社會還沒有共識如何解決這次的紛爭，如香港現時的困局繼續拖長，有可能會造成連鎖反應。受制於多個宏觀事件影響，我更加相信現時恒指只是整固，直至內憂外患得到解決。

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]

上 / 下一篇新聞

馬鞍山峻源折實1.59萬推50伙 低去年雲海開價6% 中信泰富稱無懼社會氣氛
馬鞍山峻源折實1.59萬推50伙 低去年雲海開價6% 中信泰富稱無懼社會氣氛
話你知：中信泰富4年前奪地 樓面呎價6502元
話你知：中信泰富4年前奪地 樓面呎價6502元
匯璽III擬本月中推售
匯璽III擬本月中推售
海福花園每呎1.58萬沽 沙田居屋新高
海福花園每呎1.58萬沽 沙田居屋新高
耀華街地舖減價六成3300萬沽
耀華街地舖減價六成3300萬沽
小米擬120億回購 佔上市集資一半 分析：反映無投資需要 長遠難支撐股價
小米擬120億回購 佔上市集資一半 分析：反映無投資需要 長遠難支撐股價
至今僅兩W股掛牌 投行界：港交所揀擇
至今僅兩W股掛牌 投行界：港交所揀擇
港府料將公布補貼搬廠考察 扶中小企
港府料將公布補貼搬廠考察 扶中小企
三大內房銷售報捷 無助提振股價
三大內房銷售報捷 無助提振股價
全球電動車銷售7月跌14% 首見負增長
全球電動車銷售7月跌14% 首見負增長
施永青：「攬炒」不道德
施永青：「攬炒」不道德
規管輿論再起 震散內地教育股 人民大學校長籲杜絕VIE股 民辦K12學校影響大
規管輿論再起 震散內地教育股 人民大學校長籲杜絕VIE股 民辦K12學校影響大
人幣中間價逆周期因子推升645點子
人幣中間價逆周期因子推升645點子
強積金8月人均蝕3857元
強積金8月人均蝕3857元
旅客減補眠客增 膠囊酒店SLEEEP續擴張
旅客減補眠客增 膠囊酒店SLEEEP續擴張
德銀法巴獲中國A類債承銷牌 可推全國業務
德銀法巴獲中國A類債承銷牌 可推全國業務
招商局深圳南山物業 擬港房託上市
招商局深圳南山物業 擬港房託上市
淡馬錫暫緩售屈臣氏股權 傳港示威活動影響估值
淡馬錫暫緩售屈臣氏股權 傳港示威活動影響估值
大連港股權轉讓生效 招商局成大股東
大連港股權轉讓生效 招商局成大股東
美PMI意外收縮 美股早段挫400點 油價急跌 期金升穿1550美元
美PMI意外收縮 美股早段挫400點 油價急跌 期金升穿1550美元
華為：無懼美打壓 全球簽50份5G合同
華為：無懼美打壓 全球簽50份5G合同
阿根廷首都銀行 現提款人龍
阿根廷首都銀行 現提款人龍
張兆聰：藥股續強 翰森逢低吸
張兆聰：藥股續強 翰森逢低吸
沈華：發掘內地資產證券化投資機遇
沈華：發掘內地資產證券化投資機遇
植耀輝：兗煤豪派息 前景黯淡不宜追
植耀輝：兗煤豪派息 前景黯淡不宜追
技術取勝：宇華需守住3.8元
技術取勝：宇華需守住3.8元
ZARA撇清無撐「三罷」 微博挺領土完整
ZARA撇清無撐「三罷」 微博挺領土完整
中國動力夢想未燒完 電動巴「浴火重生」
中國動力夢想未燒完 電動巴「浴火重生」
劉思明：中聯重科績佳 可短炒波幅
劉思明：中聯重科績佳 可短炒波幅
周顯：愛國愛港藍絲飯局 邊罵黑衣人邊講移民
周顯：愛國愛港藍絲飯局 邊罵黑衣人邊講移民
湯文亮：港鐵發揮 獅子山下精神
湯文亮：港鐵發揮 獅子山下精神
富達：利息走低 看好新興國債 減持美國高收益債
富達：利息走低 看好新興國債 減持美國高收益債