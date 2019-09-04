湯文亮：港鐵發揮 獅子山下精神

國泰機管局回復正常 或是被迫的

在反《逃犯條例》修例示威活動開始時，香港三大交通機構包括國泰（0293）、機管局以及港鐵（0066），或多或少都支持示威活動，在8月5日的大三罷，國泰據傳有3000人參與，導致大約有200航班要取消，機管局要靠的民航處又傳有大約三分一空管人員罷工。至於港鐵，傳聞有700名車長會參與罷工，後來改為200人，到最後有幾多就不得而知，雖然港鐵參與罷工的人數不多，但港鐵為示威者提供最優質最安全服務，甚至專車服務，而且仲要免費，最後的代價是《人民日報》一句「港鐵，出軌了」，港鐵不得不撥亂反正，但又得罪示威人士，港鐵頓時變成「黨鐵」。

國泰由國家民航局出手，以零容忍對付參與罷工的職員，機管局則龜縮，不肯承認示威者阻礙以及暴打旅容的責任，求其以兩個中層管理人員背了這隻鑊便算，現在國泰、機管局勉強可以說是回復正常，但絕對不能說這是獅子山下精神。嚴格來說，他們是被迫的。

示威者破壞車站圖阻上學 港鐵極速修復

網盟發起9月2日三罷，示威者為了罷工「成績理想」，在9月1日大肆破壞港鐵各站，尤其是作為交通樞紐的車站。在9月1日晚所見，有多個車站的破壞情况很嚴重，很難想像在幾個小時之後能夠啟用，但很奇怪，港鐵竟然可以在幾個小時後宣布全線通車，我估破壞者是不會相信，有人問我港鐵點解可以咁勁，是不是覺今是而昨非，我話與此無關，港鐵發揮我們經常所說的獅子山下精神，在受到重創下可以極速復元，或者獅子山下精神就是自我復元能力，港鐵10,000個讚，希望香港也可以。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]