周顯：愛國愛港藍絲飯局 邊罵黑衣人邊講移民

不過講到移民經，究竟移民邊度最好呢？

有人說，移民希臘最便宜，250萬元搞掂，不過聽講要考入籍試，用希臘文考，從來沒有人考到過。如果是habitable的地方，就是葡萄牙，不過要600萬元，也要用葡萄牙文考入籍試。最絕的是我哥哥，索性不去續拿葡萄牙護照，理由是，要花一天去排隊，太麻煩了，他都算是非常愛國愛港的人。

如果是講英文的「五眼聯盟」，澳洲可以一年只住40天，但要3000萬元，可算是最豪華選擇。不過據說因為股壇名醫申請入籍有點問題，所以大家都有點擔心，不敢申請。

算來度去，還是保加利亞最好，300萬元，不用居住，朋友正準備去探路。他問我搞不搞，我說，我已有加拿大護照，發過誓效忠加拿大了。他說，日前不是有新聞講，加拿大要reconsider那些長期不在本國居留的人嗎？我說，那是針對未入籍的永久居民，還是未拿楓業卡的那些，本國公民不在其內。

以上所講，主要是針對希望坐移民監的時間愈短愈好的人，如果不介意坐移民監，其實很多年輕香港人，都夠資格申請去大部分國家，那也用不着談了。不過要講多一句，很多人擔心中國侵台，因此不敢移民台灣，但我認為，中國侵台的機會率低至接近零，台灣的真正問題，是人民的絕對收入低，黑社會橫行，不過生活質素就絕對比香港高。

[周顯 投資二三事]