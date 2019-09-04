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經濟
2019年9月4日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
馬鞍山峻源折實1.59萬推50伙 低去年雲海開價6% 中信泰富稱無懼社會氣氛
話你知：中信泰富4年前奪地 樓面呎價6502元
匯璽III擬本月中推售
海福花園每呎1.58萬沽 沙田居屋新高
耀華街地舖減價六成3300萬沽
小米擬120億回購 佔上市集資一半 分析：反映無投資需要 長遠難支撐股價
至今僅兩W股掛牌 投行界：港交所揀擇
港府料將公布補貼搬廠考察 扶中小企
三大內房銷售報捷 無助提振股價
全球電動車銷售7月跌14% 首見負增長
施永青：「攬炒」不道德
規管輿論再起 震散內地教育股 人民大學校長籲杜絕VIE股 民辦K12學校影響大
人幣中間價逆周期因子推升645點子
強積金8月人均蝕3857元
旅客減補眠客增 膠囊酒店SLEEEP續擴張
德銀法巴獲中國A類債承銷牌 可推全國業務
招商局深圳南山物業 擬港房託上市
淡馬錫暫緩售屈臣氏股權 傳港示威活動影響估值
大連港股權轉讓生效 招商局成大股東
美PMI意外收縮 美股早段挫400點 油價急跌 期金升穿1550美元
華為：無懼美打壓 全球簽50份5G合同
阿根廷首都銀行 現提款人龍
張兆聰：藥股續強 翰森逢低吸
沈華：發掘內地資產證券化投資機遇
植耀輝：兗煤豪派息 前景黯淡不宜追
技術取勝：宇華需守住3.8元
ZARA撇清無撐「三罷」 微博挺領土完整
中國動力夢想未燒完 電動巴「浴火重生」
劉思明：中聯重科績佳 可短炒波幅
周顯：愛國愛港藍絲飯局 邊罵黑衣人邊講移民
湯文亮：港鐵發揮 獅子山下精神
陳德豪：內憂外患未解決 恒指喘定只屬整固
富達：利息走低 看好新興國債 減持美國高收益債
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技術取勝：宇華需守住3.8元
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【明報專訊】東航4.2元有阻力（圖）
微盟走勢轉穩（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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馬鞍山峻源折實1.59萬推50伙 低去年雲海開價6% 中信泰富稱無懼社會氣氛
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