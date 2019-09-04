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植耀輝：兗煤豪派息 前景黯淡不宜追

【明報專訊】悶市中不乏異動股份。兗州煤業（1171）周一大升逾18%，事緣集團豪派中期息1元人民幣，除了派息比率高達85%外，預期息率（單計中期）亦已超過13厘！論息率無疑十分吸引，不過派息的先決條件在於業務發展是否可延續？那便要研究煤炭行業是否有「錢」途。有留意本欄的讀者，應該知筆者對煤價看法一直相當有保留。筆者近年已較少研究相關板塊，不過既然兗煤大升，自然亦要分析煤價去向。

綜合而言，左右煤價去向的因素如下：（1）全球兩大煤炭消費國中國及印度的需求狀况；（2）新能源之崛起及應用；（3）未來煤炭供應量。先談第一及第二點。根據內地能源發展十三五規劃，煤炭在能源結構之佔比，將由2010年的69.2%降至2015年之64%，並進一步降至2020年之58%。由於去年煤炭佔比已降至59%，要達標應該沒有太大難度，但亦反映未來內地煤炭難再有可觀增長。

國策傾斜新能源

至於內地清潔能源佔一次性能源總量比重約22.2%，較2012年提高7.7個百分點，但與2020年目標之25%及2030年之35%仍有一段距離。所以能源消費的結構調整，亦意味國策將傾斜新能源之上。

在供應方面，煤價在2017年末曾有一波急升，因極端天氣及內地淘汰落後產能及限產導致煤產量供不應求。不過經濟下行風險升溫，電廠煤庫存增加，美國持續增加煤出口量，相信未來供應仍充裕。雖然預期煤價短期有望反彈，但後市仍不樂觀，因此雖然息率吸引，但未宜作出吸納。

（筆者持有騰訊股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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