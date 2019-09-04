沈華：發掘內地資產證券化投資機遇

ABS存量逾2.7萬億人幣 僅次美國

據統計，2018年全年中國資產證券化產品發行量已達2.01萬億元人民幣，同比增長36%，佔中國債務資本市場新發行總量的4.6%。去年底，中國ABS產品存量超過2.7萬億元人民幣，已成為僅次於美國的世界第二大資產證券化市場。在過去的7年內，中國資產證券化產品發行量的年複合增長率超過100%，可以預見未來ABS市場將成為中國金融機構和企業進行融資的重要渠道，也為境外投資者參與中國境內信用市場提供了額外的渠道。

內地資產證券化市場的迅速發展部分受益於2018年中推出的多項利好政策。首先，內地資管新規定明確在銀行間市場和交易所市場上的資產證券化產品為標準化資產，在資管新規定禁止非標準產品的發行和投資的背景下，資產證券化產品對非標產品有一定的替代作用；其次是內地監管又允許保險資金可投資資產證券化產品。其他利好措施包括推出鼓勵發展住房租賃及長租公寓資產支持證券的政策，以及鼓勵通過資產證券化盤活存量資產等。

另外，中國實體經濟的轉型為資產證券化市場的發展提供了堅實的基礎。隨着消費升級成為中國內需經濟的一大主要拉升動力，消費類資產證券化產品如汽車貸款、信用卡貸款、消費新貸款以及住房抵押貸款的規模持續攀升。至於綠色金融，一些重大戰略項目，企業都紛紛嘗試資產證券化，為拓展資產證券化的基礎資產池作出了貢獻。

產品供給以及投資需求增加為資產證券化產品提供了快速增長的土壤。根據穆迪公司的報告，2018年中國資產證券化產品市場交易量已達到4589億元人民幣，與2017年同期相比增幅達到65.4%。

去年中多項政策利好

大幅增長的市場流動性促進了內地資產證券化行業進一步快速發展，投資群體也呈現規模化和多樣化的特點。在吸引外資方面，中國內地為境外投資者市場准入推出了各種優惠措施，放寬了相關的門檻。例如2018年11月中，財政部為鼓勵境外投資，已針對境外投資者推出債券投資利息收入3年暫免徵稅的政策，且債券通也實現了貨銀對付交收制度。事實上，2018年6月時便有首例境外投資者通過債券通參與投資內地資產證券化產品次級檔的嘗試。

當前，中國內地債券市場規模已逾90萬億元人民幣（約13萬億美元）。這意味着，中國債券市場規模已超過日本，躍居世界第二位。隨着債券通的進一步完善和發展以及內地資本市場透明度和標準化的進一步提升，預計未來資產證券化市場規模也將持續擴大，為境外投資者賺取中國經濟增長和資本市場持續開放紅利提供新機遇。

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]