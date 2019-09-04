阿根廷首都銀行 現提款人龍

披索兌美元周一反彈近6%

阿根廷央行表示，7月和8月的貨幣基礎目標均未能實現，令流通現金總額超出目標，現正與國際貨幣基金組織（IMF）商討修訂9月的貨幣政策目標，不過IMF的季度目標仍具約束力。一旦從貨幣基礎扣除出售美元的金額，9月的目標與8月相同。IMF去年向阿根廷提供破紀錄的570億美元貸款額度，條件包括對央行定期評估，目前尚餘130億美元額度尚未動用。

現時阿根廷的長、短債高達1010億美元。不過阿根廷央行稱，阿根廷披索存款穩定，流動性仍然很高，國家的金融體系非常穩固。阿根廷財政部表示，資本管制措施令人不安，但其目的是避免更大的禍害。

自8月9日以來，阿根廷外匯儲備已下降122億美元，約相當於該國總儲備的20%。在總統馬克里（Mauricio Macri）於8月11日的初選遭遇挫折後，市場擔心阿根廷重回干預政策，令阿根廷披索自此貶值超過20%。雖然馬克里承諾以自由市場政策提振經濟，但阿根廷仍未能走出經濟困境。

（綜合報道）

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