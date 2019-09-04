經濟
國際金融
下一篇 上一篇

阿根廷首都銀行 現提款人龍

【明報專訊】阿根廷政府周一起實施資本管制，限制國民購買美元及轉帳，以免外匯儲備在10月大選前不斷流失。新措施令首都布宜諾斯艾利斯街上的銀行出現長長的提款人龍，不過資本管制助阿根廷披索兌美元周一反彈近6%至56水平，昨晚在55水平徘徊。

披索兌美元周一反彈近6%

阿根廷央行表示，7月和8月的貨幣基礎目標均未能實現，令流通現金總額超出目標，現正與國際貨幣基金組織（IMF）商討修訂9月的貨幣政策目標，不過IMF的季度目標仍具約束力。一旦從貨幣基礎扣除出售美元的金額，9月的目標與8月相同。IMF去年向阿根廷提供破紀錄的570億美元貸款額度，條件包括對央行定期評估，目前尚餘130億美元額度尚未動用。

現時阿根廷的長、短債高達1010億美元。不過阿根廷央行稱，阿根廷披索存款穩定，流動性仍然很高，國家的金融體系非常穩固。阿根廷財政部表示，資本管制措施令人不安，但其目的是避免更大的禍害。

自8月9日以來，阿根廷外匯儲備已下降122億美元，約相當於該國總儲備的20%。在總統馬克里（Mauricio Macri）於8月11日的初選遭遇挫折後，市場擔心阿根廷重回干預政策，令阿根廷披索自此貶值超過20%。雖然馬克里承諾以自由市場政策提振經濟，但阿根廷仍未能走出經濟困境。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

馬鞍山峻源折實1.59萬推50伙 低去年雲海開價6% 中信泰富稱無懼社會氣氛
馬鞍山峻源折實1.59萬推50伙 低去年雲海開價6% 中信泰富稱無懼社會氣氛
話你知：中信泰富4年前奪地 樓面呎價6502元
話你知：中信泰富4年前奪地 樓面呎價6502元
匯璽III擬本月中推售
匯璽III擬本月中推售
海福花園每呎1.58萬沽 沙田居屋新高
海福花園每呎1.58萬沽 沙田居屋新高
耀華街地舖減價六成3300萬沽
耀華街地舖減價六成3300萬沽
小米擬120億回購 佔上市集資一半 分析：反映無投資需要 長遠難支撐股價
小米擬120億回購 佔上市集資一半 分析：反映無投資需要 長遠難支撐股價
至今僅兩W股掛牌 投行界：港交所揀擇
至今僅兩W股掛牌 投行界：港交所揀擇
港府料將公布補貼搬廠考察 扶中小企
港府料將公布補貼搬廠考察 扶中小企
三大內房銷售報捷 無助提振股價
三大內房銷售報捷 無助提振股價
全球電動車銷售7月跌14% 首見負增長
全球電動車銷售7月跌14% 首見負增長
施永青：「攬炒」不道德
施永青：「攬炒」不道德
規管輿論再起 震散內地教育股 人民大學校長籲杜絕VIE股 民辦K12學校影響大
規管輿論再起 震散內地教育股 人民大學校長籲杜絕VIE股 民辦K12學校影響大
人幣中間價逆周期因子推升645點子
人幣中間價逆周期因子推升645點子
強積金8月人均蝕3857元
強積金8月人均蝕3857元
旅客減補眠客增 膠囊酒店SLEEEP續擴張
旅客減補眠客增 膠囊酒店SLEEEP續擴張
德銀法巴獲中國A類債承銷牌 可推全國業務
德銀法巴獲中國A類債承銷牌 可推全國業務
招商局深圳南山物業 擬港房託上市
招商局深圳南山物業 擬港房託上市
淡馬錫暫緩售屈臣氏股權 傳港示威活動影響估值
淡馬錫暫緩售屈臣氏股權 傳港示威活動影響估值
大連港股權轉讓生效 招商局成大股東
大連港股權轉讓生效 招商局成大股東
美PMI意外收縮 美股早段挫400點 油價急跌 期金升穿1550美元
美PMI意外收縮 美股早段挫400點 油價急跌 期金升穿1550美元
華為：無懼美打壓 全球簽50份5G合同
華為：無懼美打壓 全球簽50份5G合同
張兆聰：藥股續強 翰森逢低吸
張兆聰：藥股續強 翰森逢低吸
沈華：發掘內地資產證券化投資機遇
沈華：發掘內地資產證券化投資機遇
植耀輝：兗煤豪派息 前景黯淡不宜追
植耀輝：兗煤豪派息 前景黯淡不宜追
技術取勝：宇華需守住3.8元
技術取勝：宇華需守住3.8元
ZARA撇清無撐「三罷」 微博挺領土完整
ZARA撇清無撐「三罷」 微博挺領土完整
中國動力夢想未燒完 電動巴「浴火重生」
中國動力夢想未燒完 電動巴「浴火重生」
劉思明：中聯重科績佳 可短炒波幅
劉思明：中聯重科績佳 可短炒波幅
周顯：愛國愛港藍絲飯局 邊罵黑衣人邊講移民
周顯：愛國愛港藍絲飯局 邊罵黑衣人邊講移民
湯文亮：港鐵發揮 獅子山下精神
湯文亮：港鐵發揮 獅子山下精神
陳德豪：內憂外患未解決 恒指喘定只屬整固
陳德豪：內憂外患未解決 恒指喘定只屬整固
富達：利息走低 看好新興國債 減持美國高收益債
富達：利息走低 看好新興國債 減持美國高收益債