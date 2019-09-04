華為：無懼美打壓 全球簽50份5G合同

華為還在全球提供了超過20萬個5G基站，超出最初預期。該公司此前曾表示，它的目標是在今年底前實現這目標。業內人士表示，訂單增加顯示華為在5G領域的實力。自2009年以來，華為共投入約40億美元用於5G研發。

任正非指華府向華為發動間諜活動

華為創辦人兼行政總裁任正非表示，未來兩至三年，其他人將無法在5G技術趕上華為。華為此前成立了戰略研究院，關注未來5至10年，甚至更長遠的技術。

華為昨日指摘美國，「利用一切可利用的工具」妨礙其業務，包括向華為發起網絡攻擊，滲入華為內部網絡，並指示執法部門威脅華為員工，強迫、誘惑和煽動現任和前任華為員工為美國政府向華為進行間諜活動。但華為未有為上述指控提供證據。

華為又否認《華爾街日報》指控其竊取智能手機攝像鏡頭的專利。華為稱，其核心技術沒有一項成為刑事訴訟的主體，且美國政府對華為設備的安全指控也沒有足夠證據。華為譴責美國政府惡意詆毁華為、遏制華為在通訊行業的領導地位。

（綜合報道）

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