美PMI意外收縮 美股早段挫400點 油價急跌 期金升穿1550美元

波音737 Max客機可能在年底節日旺季繼續停飛，拖累波音股價早段跌逾3%。美國重型機械生產商Caterpillar股價跌逾2%。晶片類股下跌，標普500指數及納指早段下滑。紐約期油跌逾3%，布蘭特期油跌逾2%。資金避險，美國10年期國債孳息跌至1.44厘，為逾3年新低。期金升穿每盎司1,550美元。

富時100創始股份 馬莎被剔出

作為英國富時100指數創始成分股的馬莎百貨（M&S），將被剔出該指數。富時羅素表示，將在周三的季度評估，把馬莎百貨、Micro Focus軟件及車險公司Direct Line降級至英國富時250指數。受消息影響，瑪莎股價昨跌逾1%。

貿易前景不明之際，ISM稱受訪的美國製造業者對貿易形勢感到擔憂，尤其是新出口訂單大幅萎縮。ISM數據公布後，美匯指數由逾兩年高位下滑，跌穿99。IHS Markit公布的數據亦顯示，8月的美國製造業PMI終值為50.3，是2009年9月以來最低，但數據比預期好。不過上月產出和訂單指數也是10年來最低，預示製造業可能抑制美國整體GDP增長。

硬脫歐憂慮加劇 英鎊近3年低

市場對英國硬脫歐的憂慮加劇，英鎊兌美元昨曾跌穿1.20，低見1.1959，為2016年10月以來最低。不過其後由低位回升。高盛將英國硬脫歐的概率由20%上修至25%，理由是英國議會休會時間延長。高盛稱，根據其基本預測，仍有45%概率達成類似現有版本的脫歐協議。高盛又將擱置脫歐的概率，由35%降至30%。

不過德銀昨表示，若英國首相約翰遜宣布在10月中提前大選，將放棄對英鎊的利淡看法，並改為對英鎊持中性的取態。德銀預期，若提前大選，可降低硬脫歐的概率。貨幣市場將歐洲央行下周減息0.2厘的概率提升至80％以上，歐元兌美元跌至28個月低位。德國和意大利10年期國債孳息率再見歷史新低。澳洲央行則維持利率不變，但仍可能繼續減息。

此外，沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）加快推進上市步伐之際，出人意表地免除了能源大臣法利赫（Khalid al-Falih）所擔任的沙特阿美董事長職務，改由沙特王儲穆罕默德（Mohammed Bin Salman）的重要盟友、主權財富基金主管Yasir al-Rumayyan接替。

沙特阿美換主席 加快上市步伐

繼續擔任能源大臣的法利赫表示，職位變動是為沙特阿美上市做準備的重要一步。《華爾街日報》引述知情人士稱，此舉旨在將沙特能源部與沙特阿美的公司治理進一步分離。沙特正尋求最早在今年將小量股權上市。

（綜合報道）

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