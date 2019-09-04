淡馬錫暫緩售屈臣氏股權 傳港示威活動影響估值

明報記者 葉子晴

淡馬錫在2014年從長和（0001）重組前的和黃手上，以約440億元收購屈臣氏近25%股權。翻查資料顯示，以長和2018年的業績作例子，去年的零售業務（當中包括香港百佳、屈臣氏在內）總收益為1689.91億元，除稅、息前盈利（EBIT）為130.78億元。

5年前440億購近25%股權

雖然報道指香港示威活動構成影響，但實際上香港業務佔屈臣氏比重似乎不高。長和未有明確披露香港佔屈臣氏業務比重，但包括香港百佳、豐澤及瓶裝水分銷及製造的其他零售分部，去年度EBIT僅約2.66億元，除稅、息、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則佔屈臣氏集團整體約4%。市場對屈臣氏估值達到300億美元（約為2353億港元）（見表）。報道引述另一知情人士表示，暫緩出售屈臣氏股權計劃後，淡馬錫將繼續研究如何改善所持股份的估值，並可能在未來恢復出售相關股權。

騰訊阿里有意洽購

事實上，在今年3月市場傳出淡馬錫在收取股息後，正積極考慮出售屈臣氏近10％的股權，估值約為30億美元，當時阿布扎比的主權財富基金、中國科網巨頭騰訊（0700）和阿里巴巴均曾表示有意洽購。外媒引述消息人士稱，不同財團正考慮競購淡馬錫手上的屈臣氏股份，包括騰訊。騰訊或會聯合其他投資基金聯手競購屈臣氏的股份，潛在買家將受邀參加本月的管理層介紹會。

據屈臣氏集團網站稱，屈臣氏在25個市場擁有超過15,200家門店，包括荷蘭的Kruidvat藥店和德國的Rossmann藥店，同時還在亞洲其他地區經營屈臣氏保健和美容連鎖店，在全球有近14萬名員工。淡馬錫早前於8月中曾清倉兩家美國公司的股權，分別為Amyris及微軟，又減持了另外兩家美國公司的股權。