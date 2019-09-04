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招商局深圳南山物業 擬港房託上市

【明報專訊】國企招商局集團旗下招商蛇口（深︰001979）計劃分拆旗下深圳南山區5個商用物業，以房地產信託基金（REIT）形式申請上市，招商置地（0978）將為房託管理人。翻查資料，本港上次有REITs申請上市已經是開元信託（1275）於2013年時公開招股，集資約19.7億元。若招商局信託成功上市，將成為近5年內首隻上市房託。招股文件顯示，現時招商局房託初步投資組合的5項物業中，就有3項物業不符合指定土地用途。

5商用物業 3項不符土地用途

招商局房託基金去年全年錄得溢利及全面收益11億元（人民幣，下同），今年上半年則錄得溢利及全面收益3.92億元，按年跌51%。截至今年6月30日，房託資產淨值錄得29.3億元，現金結餘258萬元。本次招商蛇口分拆旗下物業赴港上市，房託中的資產組合初步將包括其深圳蛇口的5幢商業物業，分別為甲級寫字樓新時代廣場，3幢寫字樓綜合體數碼大廈、科技大廈及科技大廈二期，以及綜合商業物業花園城。

根據招股文件，初步投資組合中的數碼大廈、科技大廈及科技大廈二期指定土地用途皆為工業用地，准許開發如工廠及研發設施等樓宇，但物業大部分樓面面積現時卻已出租作辦公或其他商業用途。文件隨後提及，有中國法律顧問表示，公司就物業不符規定用途而面臨被施加如罰款、整改及收回的風險實際並不存在，不過招商局房託又於文件中早早 「戴頭盔」，稱並不保證此3物業日後不會面臨任何行政強制措施。

相關字詞﹕房託基金 招商蛇口 招商局集團

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