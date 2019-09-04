招商局深圳南山物業 擬港房託上市

5商用物業 3項不符土地用途

招商局房託基金去年全年錄得溢利及全面收益11億元（人民幣，下同），今年上半年則錄得溢利及全面收益3.92億元，按年跌51%。截至今年6月30日，房託資產淨值錄得29.3億元，現金結餘258萬元。本次招商蛇口分拆旗下物業赴港上市，房託中的資產組合初步將包括其深圳蛇口的5幢商業物業，分別為甲級寫字樓新時代廣場，3幢寫字樓綜合體數碼大廈、科技大廈及科技大廈二期，以及綜合商業物業花園城。

根據招股文件，初步投資組合中的數碼大廈、科技大廈及科技大廈二期指定土地用途皆為工業用地，准許開發如工廠及研發設施等樓宇，但物業大部分樓面面積現時卻已出租作辦公或其他商業用途。文件隨後提及，有中國法律顧問表示，公司就物業不符規定用途而面臨被施加如罰款、整改及收回的風險實際並不存在，不過招商局房託又於文件中早早 「戴頭盔」，稱並不保證此3物業日後不會面臨任何行政強制措施。