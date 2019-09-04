經濟
下一篇 上一篇

德銀法巴獲中國A類債承銷牌 可推全國業務

【明報專訊】內地當局再向外資開放金融牌照，據中國銀行間交易商協會公布，兩家外資銀行獲准成為A類主承銷商，分別是德意志銀行（中國）有限公司、法國巴黎銀行（中國）有限公司。

根據銀行間債券市場的規則，A類債券主承銷商可在全國範圍內開展非金融企業債務融資工具主承銷業務，而B類主承銷商只可在限定範圍內開展業務。以往有6家外資行獲得銀行間債市承銷業務資格，其中匯豐、渣打和法巴一直持有B類資格，而摩根大通、花旗、德銀則僅為承銷商，非主承銷商。而今次德銀及法巴獲得A類主承銷商資格，意味它們可以開展全國性業務。

最大外資行匯豐申請失敗

中國銀行間交易商協會稱，於8月21日公告啟動外資銀行類會員參與非金融企業債務融資工具A類主承銷業務市場評價工作後，截至申請截止日，即8月28日，共有6家外資銀行類會員提交了參評材料。而協會選出法巴及德銀成為首批。無獨有偶，匯豐作為境內最大的外資行之一，繼早前失落LPR報價行之後，再次失落首批外資A類主承銷商資格。

彭博引述法巴中國執行長賴長庚表示，公司過去幾年積極服務本地及跨國企業在華分支機構，期待該項牌照能為客戶提供更多解決方案。德銀中國行長朱彤表示，期待憑借新的牌照，該行可為中國客戶提供更加豐富的服務。

相關字詞﹕法巴 德銀 主承銷商 債市

上 / 下一篇新聞

馬鞍山峻源折實1.59萬推50伙 低去年雲海開價6% 中信泰富稱無懼社會氣氛
馬鞍山峻源折實1.59萬推50伙 低去年雲海開價6% 中信泰富稱無懼社會氣氛
話你知：中信泰富4年前奪地 樓面呎價6502元
話你知：中信泰富4年前奪地 樓面呎價6502元
匯璽III擬本月中推售
匯璽III擬本月中推售
海福花園每呎1.58萬沽 沙田居屋新高
海福花園每呎1.58萬沽 沙田居屋新高
耀華街地舖減價六成3300萬沽
耀華街地舖減價六成3300萬沽
小米擬120億回購 佔上市集資一半 分析：反映無投資需要 長遠難支撐股價
小米擬120億回購 佔上市集資一半 分析：反映無投資需要 長遠難支撐股價
至今僅兩W股掛牌 投行界：港交所揀擇
至今僅兩W股掛牌 投行界：港交所揀擇
港府料將公布補貼搬廠考察 扶中小企
港府料將公布補貼搬廠考察 扶中小企
三大內房銷售報捷 無助提振股價
三大內房銷售報捷 無助提振股價
全球電動車銷售7月跌14% 首見負增長
全球電動車銷售7月跌14% 首見負增長
施永青：「攬炒」不道德
施永青：「攬炒」不道德
規管輿論再起 震散內地教育股 人民大學校長籲杜絕VIE股 民辦K12學校影響大
規管輿論再起 震散內地教育股 人民大學校長籲杜絕VIE股 民辦K12學校影響大
人幣中間價逆周期因子推升645點子
人幣中間價逆周期因子推升645點子
強積金8月人均蝕3857元
強積金8月人均蝕3857元
旅客減補眠客增 膠囊酒店SLEEEP續擴張
旅客減補眠客增 膠囊酒店SLEEEP續擴張
招商局深圳南山物業 擬港房託上市
招商局深圳南山物業 擬港房託上市
淡馬錫暫緩售屈臣氏股權 傳港示威活動影響估值
淡馬錫暫緩售屈臣氏股權 傳港示威活動影響估值
大連港股權轉讓生效 招商局成大股東
大連港股權轉讓生效 招商局成大股東
美PMI意外收縮 美股早段挫400點 油價急跌 期金升穿1550美元
美PMI意外收縮 美股早段挫400點 油價急跌 期金升穿1550美元
華為：無懼美打壓 全球簽50份5G合同
華為：無懼美打壓 全球簽50份5G合同
阿根廷首都銀行 現提款人龍
阿根廷首都銀行 現提款人龍
張兆聰：藥股續強 翰森逢低吸
張兆聰：藥股續強 翰森逢低吸
沈華：發掘內地資產證券化投資機遇
沈華：發掘內地資產證券化投資機遇
植耀輝：兗煤豪派息 前景黯淡不宜追
植耀輝：兗煤豪派息 前景黯淡不宜追
技術取勝：宇華需守住3.8元
技術取勝：宇華需守住3.8元
ZARA撇清無撐「三罷」 微博挺領土完整
ZARA撇清無撐「三罷」 微博挺領土完整
中國動力夢想未燒完 電動巴「浴火重生」
中國動力夢想未燒完 電動巴「浴火重生」
劉思明：中聯重科績佳 可短炒波幅
劉思明：中聯重科績佳 可短炒波幅
周顯：愛國愛港藍絲飯局 邊罵黑衣人邊講移民
周顯：愛國愛港藍絲飯局 邊罵黑衣人邊講移民
湯文亮：港鐵發揮 獅子山下精神
湯文亮：港鐵發揮 獅子山下精神
陳德豪：內憂外患未解決 恒指喘定只屬整固
陳德豪：內憂外患未解決 恒指喘定只屬整固
富達：利息走低 看好新興國債 減持美國高收益債
富達：利息走低 看好新興國債 減持美國高收益債