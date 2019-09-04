德銀法巴獲中國A類債承銷牌 可推全國業務

根據銀行間債券市場的規則，A類債券主承銷商可在全國範圍內開展非金融企業債務融資工具主承銷業務，而B類主承銷商只可在限定範圍內開展業務。以往有6家外資行獲得銀行間債市承銷業務資格，其中匯豐、渣打和法巴一直持有B類資格，而摩根大通、花旗、德銀則僅為承銷商，非主承銷商。而今次德銀及法巴獲得A類主承銷商資格，意味它們可以開展全國性業務。

最大外資行匯豐申請失敗

中國銀行間交易商協會稱，於8月21日公告啟動外資銀行類會員參與非金融企業債務融資工具A類主承銷業務市場評價工作後，截至申請截止日，即8月28日，共有6家外資銀行類會員提交了參評材料。而協會選出法巴及德銀成為首批。無獨有偶，匯豐作為境內最大的外資行之一，繼早前失落LPR報價行之後，再次失落首批外資A類主承銷商資格。

彭博引述法巴中國執行長賴長庚表示，公司過去幾年積極服務本地及跨國企業在華分支機構，期待該項牌照能為客戶提供更多解決方案。德銀中國行長朱彤表示，期待憑借新的牌照，該行可為中國客戶提供更加豐富的服務。