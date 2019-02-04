經濟
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旅客減補眠客增 膠囊酒店SLEEEP續擴張

【明報專訊】本港近兩個月持續有示威遊行，但是無礙在港經營膠囊酒店的SLEEEP（眠舍）擴張。SLEEEP除原有的上環歌賦街眠舍酒店之外，近期於銅鑼灣增開另一膠囊酒店，及在上環永和街開設集睡眠實驗室、歇息的共享空間及身心靈活動中心的眠社。

過夜客佔比七成變兩成

該公司聯合創辦人及行政總裁諸葛立忻表示，近期香港的社會運動令旅客數目有不小的跌幅。事件爆發前，旗下酒店過夜客及日間補眠客比例原本為七三比；目前過夜客則只佔兩成，反而日間補眠、專業人士、返工客佔了八成。

眠社籌備一年開業受示威影響

諸葛立忻強調，原有歌賦街及銅鑼灣的膠囊酒店入住率達七成，近期事件亦沒有影響籌備達一年的眠社開業，即使適逢發生連串社會運動，亦不容他們擔心，最重要是做好本分，讓更多市民睡覺及爭取休息，再恢復心平氣和，面對每日挑戰。眠舍更會啟動眾籌活動「喂，撐香港！」冀籌款8500元，向有需要者在兩間膠囊酒店提供免費空間睡覺充電。

另一聯合創辦人廖醇祖指出，眠社共設16個牀位及兩間多用途房，會按所需服務，如需否辦公枱、早餐及晚餐等，收取月費4800元至低於1萬元，此前試營運兩個月的初步反應不俗。項目會面向對短租有需求的年輕外國遊客及本地客。

相關字詞﹕廖醇祖 諸葛立忻 眠社 眠舍 膠囊酒店

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