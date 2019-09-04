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強積金8月人均蝕3857元

【明報專訊】根據理柏亞洲的數據，8月份整體強積金跌1.85%，以最新6月底強積金總淨資產值9100億元、去年底計劃成員436.5萬名計算，人均蝕3857元。

港股基金重災 平均蝕6.6%

港股基金成重災區，全月平均跌6.56%，但8月份恒指大跌2053點或7.39%，強積金港股基金整體而言仍優於大市。

42隻港股基金全見紅，表現最差的是匯豐及恒生的恒指基金，跌8.54%，該基金是追蹤恒指的被動基金，但表現較恒指相差1.15個百分點。中銀保誠旗下「我的香港追蹤指數基金」投資於盈富基金（2800），上月跌8.1%，盈富基金上月跌7.02%。

表現最佳的港股基金是「永明強積金香港股票基金」，上月僅跌4.69%。據該基金最新報告，除持有友邦（1299）、騰訊（0700）等熱門股，亦重倉招商銀行（3968）、新奧能源（2688）及維他奶（0345）等非指數股。

其餘股票基金亦下跌，環球股票基金平均跌2.93%，中國股票基金跌4.72%，美股基金及歐股基金平均跌2.47%及2.76%。日股基金跌1.92%，亞太區（除日本）股票基金跌4.53%。

避險資產跑贏 環球債券升2%

資金避險，債市成贏家，環球債券基金上月平均升1.92%，港元債券基金平均升1.34%，是少數錄得正回報的基金。整體400多隻強積金基金當中，表現最好的亦屬環球債券基金，為東亞（0023）旗下，上月升2.92%。

儘管近月港股震盪，但總結今年首8個月，港股基金仍有2.85%正回報，不過相比之下跑輸其他股票類別。歐洲股票基金年內累升9%，美股基金更累升17.14%，是最標青的類別。整體強積金而言，首8個月累升6.14%。

今年首8月 美股基金升17%最佳

踏入9月，港股繼續跑輸，昨日再跌98點至25,527點，國指跌67點至10,035點。成交持續縮減，昨日僅638億元。吉利（0175）跌2.8%，是表現最差成分股。

相關字詞﹕環球債券 恒指基金 理柏 永明 港股基金 強積金

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