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人幣中間價逆周期因子推升645點子

【明報專訊】英鎊下挫推動美元走強，加上中美貿易戰近期升級，人民幣表現繼續疲弱，再創11年低位。不過人民銀行近日開出的中間價明顯偏強（見圖），即使前日人民幣下午官方收盤價下挫264點子（1元等於1萬點子），昨日開出的中間價只跌1點子，報7.0884，路透社估算逆周期因子推升中間價達645點子。央行維穩信號明顯，分析認為人民幣再下跌的幅度有限。

強烈維穩信號 料7.2有支持

人民幣早市跌穿7.18，美匯指數升上99點以上，人民幣日間最低曾跌7.1867，離岸價亦跌至7.1963的新低。晚上美元回落有助人民幣反彈，截至晚上10時，人民幣在岸價報7.1797，跌82點子，離岸價報7.1841，升96點子。光大新鴻基外匯策略師任曉平認為，人民幣已跌多於他們預計的跌幅，在現時水平會有合理反彈，人民幣再下跌的幅度不大，但是回升至7附近會遇上很大的壓力。

人民幣中間價形成，以人民幣在岸價上一個交易日下午4時半的「收盤價」，加上一籃子貨幣波動，和逆周期因子組成，在岸價每日可在中間價上下2%以內波動。人民幣自上周起收盤價雖然跌穿7.1，不過中間價仍停留在7.08未有再下跌。華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，中間價持續定在7.1之一所帶來的强烈維穩信號，料有助人民幣在7.2找到支持。

瑞穗：貿談倘破裂 7.2至7.3波動

瑞穗銀行策略師張建泰則稱，近日人行將中間價定在7.08至7.09，可能擔心人民幣貶速過快，而利用中間價將即期匯率定在7.1至7.2區間；穩定匯率亦有助在9月中美貿易談判前，營造建設性氣氛。不過，如果人民幣即期持續走弱，中間價勢必下跌釋放貶值壓力，一旦中美貿易談判破裂，人行可能考慮放開中間價，人民幣將可能跌至7.2至7.3的新波動區間。

相關字詞﹕人民銀行 人民幣 中美貿易戰

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