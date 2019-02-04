規管輿論再起 震散內地教育股 人民大學校長籲杜絕VIE股 民辦K12學校影響大

天立睿見宇華跌勢最勁

內地再傳將就《民辦促進法》的修訂諮詢快將有結果，重燃市場對民辦教育可能被杜絕以VIE形式結構上市及併購的疑慮。另一方面，昨天經公眾號發布人民大學校長兼政協常委劉偉引述調研發現稱，要杜絕民辦教育以VIE架構在境內外上市，維護國家的教育主權、文化與意識形態安全。

消息一出，震散一眾內地教育股，當中尤以內地經營K12課程者如天立、睿見及宇華（6169）跌幅最厲害，分別收市跌19.21%、18.04%及9.29%。至於在海外經營者如楓葉教育（1317）及皇岦國際（8105）亦受累，分別跌11.57%及9.09%。至於經營高等教育、職訓及大學的中教（0839）及東方教育（0667）等，普遍跌幅少於9%。北水則主要以經深港通的沽盤為主，宇華及睿見分別錄得3063萬元及4086萬元淨沽盤，反之楓葉教育則錄得1245.99萬元淨買入。

主要影響非營利學校

過去兩三年，教育股不時因為內地醞釀新政策而大幅波動。翻查資料，待落實的《民促法》新建議，主要影響非營利性質的學校運作，至於上市而使用新版本的VIE運作之營利性質的學校所受影響不大，所需報備文件既大幅減少，亦增加併購彈性。

大華繼顯：被迫分拆業務 收入削半

彭博則引述大華繼顯分析師Julia Pan稱，若傳聞K12教育機構不能再用VIE架構，上市主體會逼着分拆業務，而令很多收入不能夠併表，恐令K12教育股收入減少一半。建銀國際分析師陳兆昌稱，有關收緊K12教育企業以VIE上市，無法確定傳言來源兼證實。

法巴稱買入時機：

劉偉說法是個人意見 並非政策

專跟進教育股上市的法國巴黎銀行中國區董事總經理朱泉星接受本報查詢時表示，公眾號引述劉偉的說法，並非政策，他認為「只是有一些個人意見而已」。他理解是，民促法及送審稿目前沒有落地的時間，並認為昨天是買入教育股的時機。據他了解，尚有教育股華立教育已在8月上旬通過上市聆訊，只是未有招股及掛牌的時間而已。

明報記者 陳偉燊