全球電動車銷售7月跌14% 首見負增長

受中國削新能源車補貼影響

中國在今年3月宣布新能源汽車補貼措施新規定，於今年6月底開始削減中央補貼50%，並取消地方政府補貼，預計2020年進一步取消所有補貼。而在新補貼政策下，中汽協統計數據顯示，7月份全國新能源汽車銷量8萬輛，按年下降4.7%；另一機構乘聯會的數據亦顯示，7月新能源乘用車銷量6.88萬輛，按年減4.2%。兩組數據也顯示，7月是中國今年以來首次新能源汽車銷量負增長；此外，汽車股比亞迪（1211）及吉利（0175）的7月銷情也顯示，其新能源汽車銷量亦首度出現下跌情况。

報告：長線市場需求仍樂觀

雖然中國的新補貼政策拖累全球電動車市場銷售量受影響，Bernstein在報告中仍表示，儘管預計下半年將出現短期疲軟，但仍然對長期電動車市場需求持樂觀態度。報告統計，今年首7個月全球電動車銷售增35%，預期全年銷售額增23%至48%，即240萬輛至290萬輛之間。