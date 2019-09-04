經濟
下一篇 上一篇

三大內房銷售報捷 無助提振股價

【明報專訊】三大龍頭內房股恒大集團（3333）、碧桂園（2007）及萬科企業（2202），昨日先後宣布8月份的銷售數據，普遍上升。當中恒大單月錄得銷售額達478.2億元（人民幣．下同），按年增長18.8%；萬科銷售亦達441.3億元，按年增長15.1%；碧桂園按月銷售亦達468.3億元，按年大增49.47%，銷售表現跑贏一眾內房股。

碧桂園8月銷售升近半冠同業

雖然3家龍頭的大型內房股8月份銷售普遍錄得增長，但是無助股價做好，反之昨天全部跟隨市况微跌，全部跌幅小於0.5%。至於銷售額按年只微增3.53%至245.15億元的新城發展（1030），股價跌幅最大，達3.34%。反之8月份銷售錄得按年跌幅17.05%、只在月內銷售19.95億元的中小型內房股景瑞控股（1862），股價升3.7%。

恒大、碧桂園及萬科三大內房股，分別在8月份銷售樓面達449.3萬、517萬及257.4萬平方米，分別按年增長17.62%、49.32%及7.77%。在三者之中，亦以碧桂園在8月銷售樓面最多。同時碧桂園又申報指，繼續逐日回購股份計劃，昨日單日回購300萬股，作價由9.77至9.8元不等，總代價為2936.94萬元。由今年至今，該集團共回購3558.5萬股。

上 / 下一篇新聞

馬鞍山峻源折實1.59萬推50伙 低去年雲海開價6% 中信泰富稱無懼社會氣氛
馬鞍山峻源折實1.59萬推50伙 低去年雲海開價6% 中信泰富稱無懼社會氣氛
話你知：中信泰富4年前奪地 樓面呎價6502元
話你知：中信泰富4年前奪地 樓面呎價6502元
匯璽III擬本月中推售
匯璽III擬本月中推售
海福花園每呎1.58萬沽 沙田居屋新高
海福花園每呎1.58萬沽 沙田居屋新高
耀華街地舖減價六成3300萬沽
耀華街地舖減價六成3300萬沽
小米擬120億回購 佔上市集資一半 分析：反映無投資需要 長遠難支撐股價
小米擬120億回購 佔上市集資一半 分析：反映無投資需要 長遠難支撐股價
至今僅兩W股掛牌 投行界：港交所揀擇
至今僅兩W股掛牌 投行界：港交所揀擇
港府料將公布補貼搬廠考察 扶中小企
港府料將公布補貼搬廠考察 扶中小企
全球電動車銷售7月跌14% 首見負增長
全球電動車銷售7月跌14% 首見負增長
施永青：「攬炒」不道德
施永青：「攬炒」不道德
規管輿論再起 震散內地教育股 人民大學校長籲杜絕VIE股 民辦K12學校影響大
規管輿論再起 震散內地教育股 人民大學校長籲杜絕VIE股 民辦K12學校影響大
人幣中間價逆周期因子推升645點子
人幣中間價逆周期因子推升645點子
強積金8月人均蝕3857元
強積金8月人均蝕3857元
旅客減補眠客增 膠囊酒店SLEEEP續擴張
旅客減補眠客增 膠囊酒店SLEEEP續擴張
德銀法巴獲中國A類債承銷牌 可推全國業務
德銀法巴獲中國A類債承銷牌 可推全國業務
招商局深圳南山物業 擬港房託上市
招商局深圳南山物業 擬港房託上市
淡馬錫暫緩售屈臣氏股權 傳港示威活動影響估值
淡馬錫暫緩售屈臣氏股權 傳港示威活動影響估值
大連港股權轉讓生效 招商局成大股東
大連港股權轉讓生效 招商局成大股東
美PMI意外收縮 美股早段挫400點 油價急跌 期金升穿1550美元
美PMI意外收縮 美股早段挫400點 油價急跌 期金升穿1550美元
華為：無懼美打壓 全球簽50份5G合同
華為：無懼美打壓 全球簽50份5G合同
阿根廷首都銀行 現提款人龍
阿根廷首都銀行 現提款人龍
張兆聰：藥股續強 翰森逢低吸
張兆聰：藥股續強 翰森逢低吸
沈華：發掘內地資產證券化投資機遇
沈華：發掘內地資產證券化投資機遇
植耀輝：兗煤豪派息 前景黯淡不宜追
植耀輝：兗煤豪派息 前景黯淡不宜追
技術取勝：宇華需守住3.8元
技術取勝：宇華需守住3.8元
ZARA撇清無撐「三罷」 微博挺領土完整
ZARA撇清無撐「三罷」 微博挺領土完整
中國動力夢想未燒完 電動巴「浴火重生」
中國動力夢想未燒完 電動巴「浴火重生」
劉思明：中聯重科績佳 可短炒波幅
劉思明：中聯重科績佳 可短炒波幅
周顯：愛國愛港藍絲飯局 邊罵黑衣人邊講移民
周顯：愛國愛港藍絲飯局 邊罵黑衣人邊講移民
湯文亮：港鐵發揮 獅子山下精神
湯文亮：港鐵發揮 獅子山下精神
陳德豪：內憂外患未解決 恒指喘定只屬整固
陳德豪：內憂外患未解決 恒指喘定只屬整固
富達：利息走低 看好新興國債 減持美國高收益債
富達：利息走低 看好新興國債 減持美國高收益債