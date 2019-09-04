三大內房銷售報捷 無助提振股價

碧桂園8月銷售升近半冠同業

雖然3家龍頭的大型內房股8月份銷售普遍錄得增長，但是無助股價做好，反之昨天全部跟隨市况微跌，全部跌幅小於0.5%。至於銷售額按年只微增3.53%至245.15億元的新城發展（1030），股價跌幅最大，達3.34%。反之8月份銷售錄得按年跌幅17.05%、只在月內銷售19.95億元的中小型內房股景瑞控股（1862），股價升3.7%。

恒大、碧桂園及萬科三大內房股，分別在8月份銷售樓面達449.3萬、517萬及257.4萬平方米，分別按年增長17.62%、49.32%及7.77%。在三者之中，亦以碧桂園在8月銷售樓面最多。同時碧桂園又申報指，繼續逐日回購股份計劃，昨日單日回購300萬股，作價由9.77至9.8元不等，總代價為2936.94萬元。由今年至今，該集團共回購3558.5萬股。