港府料將公布補貼搬廠考察 扶中小企

商經局：新措施會適時公布

據本報從商界人士消息獲悉，新措拖當中或包括一項協助港商遷移生產線到海外，以避開關稅的支援政策，港商赴海外地區考察搬遷地點的出差開支，將可獲政府資助一半。不過，消息人士未有透露上述新措施的適用地區範圍、資助金額上限及申請次數上限等。

商經局回覆本報查詢，未有回應上述消息真偽，表示有新措施會適時公布。上月中財政司長陳茂波「派糖」，包括為兩個協助中小企的專項基金各額外注資10億元，以及在「中小企融資擔保計劃」下開設新產品，由政府提供九成信貸擔保。

目前兩大專項基金未支援搬廠

事實上，政府兩大專項基金當中，BUD專項基金主要協助中小企透過發展品牌、升級轉型及拓展內地或東盟市場；而中小企業市場推廣基金，則主要為中小企參與出口推廣活動提供資助。兩項基金都未有涉獵到企業遷移生產線的範疇。

香港工業總會回應則指出，工總一直就中美貿易摩擦事宜與政府密切溝通，反映業界經營困難。早前已就七大範疇，包括支援中小企、推動再工業化發展、推動創新科技發展、增強競爭力與締造多元經濟、提升人力資源、增加土地和房屋供應、促進粵港澳大灣區互聯互通，提出共80項具體意見。

工總：可獲累計資助金額上限

工總指，在重點扶助中小企方面，亦向政府提出支援業界開拓市場、升級轉型、保持充足現金流，以及支援業界取得所需資訊。包括建議提高中小企業市場推廣基金每間企業可獲的累計資助金額上限，以及容許BUD專項基金批准部分申請項目等。

工總也建議政府整合工貿處、生產力局和貿發局的中小企諮詢服務中心，長遠設立一站式服務中心和統一資訊平台，以及推動工貿處和貿發局主動把分類資訊交予商會代為發放。