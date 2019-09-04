經濟
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至今僅兩W股掛牌 投行界：港交所揀擇

【明報專訊】港交所（0388）去年開始落實上市改革，容許同股不同權架構（WVR，下文簡稱W股）公司上市，不過至今超過一年，只有5間公司曾經申請以WVR架構上市，至今最終能夠上市的更只有2家：小米（1810）及美團點評（3690）。

找鋼網比特大陸上市失敗

惟其中因素除W股表現欠佳、內地科創板估值更高，使新經濟公司卻步外，據傳港交所對於背景、規模不同的企業申請Ｗ股上市，處理手法亦有所不同。翻查資料，在去年4月上市改革生效後，曾經申請以WVR架構上市的公司除小米及美團外，尚有內地鋼材採購平台找鋼網，以及加密貨幣採礦機生產商比特大陸（Bitmain）。不過，其後找鋼網及比特大陸在上市申請失效後，都曾放棄WVR架構再度申請上市，惟均未獲港交所批准上市。至近日才有經營人臉識別的曠視科技提交申請。

有公司因業務「唔夠大」被勸退

有投行界人士表示，港交所對企業申請Ｗ股上市似乎頗為「揀擇」，以比特大陸為例，其挖礦機生產業務是建基於加密貨幣之上，上市部一直這類行業抱頗大疑慮；他又稱，曾經有一間從事金融業務的本地新經濟公司有意申請以WVR架構上市，最終只以一股一票架構申請上市，有業內消息指，主要原因是上市部認為公司業務規模「唔夠大」，說服公司放棄以W股上市。

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