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小米擬120億回購 佔上市集資一半 分析：反映無投資需要 長遠難支撐股價

【明報專訊】上市僅一年多的小米（1810）股價持續下滑，今年1月開始啟動回購，以6月最為大手筆，全月斥約9.3億元收回股份，至今回購累計花費逾11億元。集團昨日再「加碼」 擴大回購計劃至最多120億元，即小米去年上市公開發售集資額244億元的一半，相當幾近收回半壁江山。小米回購心切，全因股價上市至今較17元招股價已累跌近半，昨日收報8.7元，升4.19%。有分析指，回購計劃雖然「大手筆」，但料效果只是暫時性，難以長遠支持股價。

明報記者 馬迪帆

小米上市以來連連增發股份，根據披露易資料，去年7月小米發行14.3億B類普通股上市，其後以僱員股份獎勵計劃，陸續向員工或股東再增派16.4億股份，因此即使多次回購，股份數量也已較上市時增加近一倍。而本次董事會批准的120億元超大額回購計劃，假設以平均每股9.5元回購計算，全數使用後小米可回購約12.6億股，即令股份數目大約回到初上市時的水平，亦可令每股盈利由現時的0.214元人民幣大幅上升。

上市以來 股價累跌近半

對於此次不同尋常的大型回購計劃，中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦直指規模「誇張」，相信對股價有一定支持作用。不過他表示，作為投資者會質疑公司是否無其他更好投資選擇，才將大筆資金用於回購。此外他認為早前小米高層減持、公司一直股息偏低，都為股票長線表現增添疑雲。

匯盈資產管理董事總經理謝明光則表示，料回購定會對股價有暫時性利好，但效果難以持久。他補充，內地智能手機市場競爭激烈，見不到小米的基本因素有改善，加上中美貿易戰帶來的外圍影響，對長線股價難言樂觀。

雖然回購規模可觀，但對於財力雄厚的小米並非問題。

根據中期報告，截至今年6月30日，小米手頭流動現金有349億元，即使全數回購對公司營運亦料影響不大。

手頭現金達349億足應付

不過，此次大型回購計劃適逢公司股價沉底，而小米當年上市時，除發行新股外，亦有以17元招股價出售約7.5億舊股，協助一批上市前投資者套現過百億元，一年後公司再以低價回購，做法有「高賣低買」、賣弄財技之感。

會計師：無合規問題

信永中和會計師事務所盧華基表示，即使小米將公司股票高價賣出、低價買入，都是公開市場定價，其中並無企業管治問題。他表示，當年17元的定價在招股書中有完整說明，雖然股價隨後受經濟環境影響下滑，但不認為小米有欺騙小股東的行為。他補充，小米大手筆回購股份並無合規問題，但確實令投資者質疑其未來投資計劃的部署。

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