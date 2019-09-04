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耀華街地舖減價六成3300萬沽

【明報專訊】社會氣氛持續緊張，除令零售氣氛轉弱外，核心地區商舖價格亦受影響。市場消息指出，銅鑼灣耀華街30號地舖，獲資深投資者羅珠雄以3300萬元連租約購入，以面積800方呎計，呎價逾4.1萬元；據悉，商舖現時由凍肉店租用，月租6萬元，即新買家可享2.2厘租金回報。

新買家羅珠雄料享2厘回報

資料顯示，上述單位原業主早於1984年以48萬購入該商舖，一直持貨至今；早前叫價8000萬元放售，現即減價4700萬元或59%沽貨，但因為原業主早年購入，故願意以低市價易手，以持貨35年計，物業至今已大為升值逾67倍，帳面獲利3252萬元離場。

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，今年首8個月合共錄得約649宗舖位買賣個案，總成交金額約200.06億元，惟今年8月份只錄得約46宗，與去年同期相比，減幅約六成，為自2016年2月後首次跌破50宗水平。

他續指，近期有個別業主面對現實，積極調低意向價以吸引新買家承接，近日錄得的減價成交個案主要集中於九龍區。

深水埗地舖減價千萬後售出

其中，深水埗白揚街25E至25F號地下，面積約1098方呎，原業主最初以2800萬元放售，最終減至約1800萬元售出，即減價1000萬元或36%；但由於原業主早於1973年以47.56萬元購入，持貨46年，帳面仍大幅獲利1752.44萬元或37倍。

另土地註冊處資料顯示，西營盤干諾道西92至93號廣德大廈9樓單位，新近以1880萬元售出，面積約510方呎，實呎約3.69萬元，新買家為WIDE SUCCESS DEVELOPMENTS LIMITED，其註冊董事包括大鴻輝集團創辦人兼主席梁紹鴻。

大鴻輝購齊廣德大廈業權

資料顯示，大鴻輝近年積極收購該廈，購入上述單位後，已成功全數購入該廈業權，共涉資約3.45億元。資料顯示，項目地盤面積2770方呎，若重建商廈，最高地積比率15倍，可建總樓面約4.15萬方呎，每呎樓面地價約8303元。

相關字詞﹕羅珠雄 大鴻輝 商舖成交

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