海福花園每呎1.58萬沽 沙田居屋新高

寶林邨355呎戶減價近三成售出

另一邊廂，有業主因睇淡後市減價沽售，以止賺離場；世紀21物業分行經理魏仕良指出，將軍澳公屋寶林邨寶勤樓中層34室，實用面積355方呎；原業主今年4月以298萬元放售，期後累減76萬元或26%，獲白居二買家以222萬元承接，實呎6254元；原業主2005年2月以14.35萬元（未補地價）購入，持貨逾14年，帳面獲利207.65萬元，單位升值14倍。

瓏門兩房戶劈價逾百萬易手

私宅方面，中原市務經理李燕群表示，屯門指標屋苑瓏門3座高層E室，屬實用面積495方呎兩房戶，原業主最初以800萬元放售，但有感近月市况動盪，或將拖累樓價回落，日前減價30萬元、至770萬元獲新買家接洽；買賣雙方議價期間，原業主再劈價110萬元，終以660萬元成交，實呎13,333元，成交價較原叫價累減140萬元或約18%。李燕群續稱，上述原業主於2012年以495萬元一手購入上址，持貨7年，帳面獲利165萬元，物業升值33%。

將中9月開齋 兩房兩度減價易手

另將軍澳日出康城9B期GRAND MARINI開售在即，同區將軍澳中心新錄9月份開齋成交，香港置業助理分區董事劉浩勤指出，上述將軍澳中心5座中層E室，屬實用面積465方呎兩房戶，原業主今年7月以870萬元放售，惟見近期樓市有回調迹象，先減價至830萬元，最終累減60萬元或約7%至810萬元獲新買家承接，實呎17,419元；原業主2014年9月以530萬元購入單位，持貨5年，帳面獲利280萬元，物業升值53%。