匯璽III擬本月中推售

新地副董事總經理雷霆表示，匯璽III已經獲批入伙紙，會以現樓形式發售，計劃最快本月中前推售；事實上，新地今日會首度開放現樓示範單位予傳媒參觀。

新地：以買家可接受價錢推出

新地代理副總經理唐錦江補充，匯璽III共提供1172伙，涵蓋開放式至四房戶型，實用面積267至2171方呎，其中兩房或以下佔單位總數約85%。

雷霆續稱，雖然受中美貿易戰、本港社會運動影響，令部分準買家增添觀望情緒，但市場仍有需求，早前推售的新盤銷情不俗，最新一期居屋申請人數逾30萬，另美國聯儲局減息，未來本港按揭利率仍維持低水平，能加強買家及租樓人士入市信心，而匯璽III會以買家可接受價錢推出。

傲玟今公布銷售大計

億京大埔白石角海日灣II，於上月撻大訂的12座20樓C室特色戶，實用面積251方呎連217方呎天台，再透過招標以525.7萬元售出、實呎20,944元；單位原於今年5月以534萬元售出，惟於8月初撻大訂，買家遭沒收10%訂金涉逾53萬元，新成交價低之前成交價1.6%，是因為新買家採不同付款法所致。

觀月‧樺峯新增360日長成交期

此外，已入伙多年的信置（0083）觀塘觀月‧樺峯更新價單，主要是新增270天、及360天成交期計劃，前者可扣減樓價3%（連同其他優惠，折扣共9.5%），後者則照定價計（連其他優惠，折扣合共6.5%），項目現僅餘最後一伙特色單位待售，有關單位為實用面積1313方呎連1967方呎平台的39樓A室，定價5229萬元，實呎39,825元。