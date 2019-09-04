馬鞍山峻源折實1.59萬推50伙 低去年雲海開價6% 中信泰富稱無懼社會氣氛

明報記者 張允亭、林尚民

單位總數148伙的峻源，樓花期長約11個月。中信泰富上周突擊上載樓書後，昨日向傳媒開放示範單位和開價，即日起收票，預料最快下周開售。

峻源是次首批推售50伙，整批單位平均實呎17,203元，扣除最高7%即供直減折扣後，折實平均15,999元；首批平均呎價，除較去年同區推售的泓碧、雲海低外，參照周邊二手屋苑最新呎價，也較樓齡較新的迎海的平均實呎1.65萬元低約3%。

中信泰富物業代理董事關潔瑩表示，峻源開價參考了周邊豪宅及特色單位，價錢具吸引力，形容屬「換樓喜動價」。她續稱，樓盤部分特色單位有機會以招標形式推售。

3房入場費1564萬 即日收票

峻源首推50個單位全屬3房戶，位於第2、3座，並以低層為主，實用面積介乎922至1428方呎，售價1682萬至2272萬元，折實售價介乎1564萬至2113萬元、折實呎價14,298至17,934元。

是次入場費最低單位，為2座、3座3樓B室兩個單位，實用面積均是922方呎，折實售價1564萬元，折實實呎16,966元；呎價最低單位為2座1樓B室，實用面積1137方呎，折實售價1626萬元，折實呎價14,298元。

另售價最貴單位為2座1樓A室，實用面積1428方呎，折實售價2113萬元，折實實呎14,796元。

分析：中資推盤純屬商業決定

資深地產分析員林一鳴認為，峻源是次以貼近同區市價開盤，並不算進取。他續稱，雖然社會示威活動仍未止息，但一手盤市場仍具承接力。

至於中信泰富為本月首個開價新盤、兼且屬中資發展商，令人聯想此時以貼市價推盤或內含政治原因，林一鳴認為，推售新盤純屬商業決定，而推售新盤亦未必有助社會穩定，加上現時入市置業的人士，與示威者分屬不同背景，相信開盤決定沒有蘊含政治含意。

朗濤標準戶4340萬沽 新高價

另外，繼早前有一組買家連購鷹君（0041）大埔白石角朗濤9個單位後，項目昨透過招標形式售出一伙，為實用面積1707方呎的2座9樓A室，成交價4340.8萬元，實呎25,430元，成交價、呎價創項目標準單位新高紀錄。