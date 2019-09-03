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石鑑輝家族6200萬購歌賦街舖位

【明報專訊】雖然受到社會運動影響，舖位市場再遇冷風，不過，一向鍾情物業投資的「麻雀館大王」石鑑輝家族，卻無懼入市，最新以6200萬元購入上環歌賦街一個舖位，並帶挈原業主勁賺兩倍。

土地註冊處顯示，石鑑輝長子石炳祥及有關人士，最新透過正祥投資有限公司名義，以6200萬元購入上環歌賦街47號地舖、閣樓及地庫，總面積約2300方呎，呎價約2.7萬元。原業主為資深投資者陳宗武，2007年以2050萬元購入有關物業，現帳面獲利4150萬元，賺幅約兩倍。

至於寫字樓方面，中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，8月整體商廈市場共錄得約37宗買賣成交，涉及總成交金額約14.58億元，較7月分別大跌約六成及四成；租賃市場同見跌勢，8月共約447宗個案，平均呎租42.84元，較7月分別下跌約21%及13%。陳續稱，香港前景未明，令企業進駐步伐減慢，拖累成交宗數下跌；隨着市况轉變，有個別業主面對現實，因應市况調整租售價格，勢將吸引部分實力投資者及租客趁低入市，預料9月仍未明朗，相信下半年商廈租售交投量及價格將維持低水平。

上月商廈買賣大跌六成

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，近期個別業主願意擴大議價空間，幅度一般介乎10%至15%，倘若減價的情况持續，或會陸續吸引個別「執平貨」的投資者入場，屆時寫字樓交投量可望由低位略為反彈。

相關字詞﹕舖位成交 石炳祥 石鑑輝家族 麻雀館大王

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