公司客12萬租海璇4房 創屋苑新高

內地客18萬租名鑄複式

香港置業首席高級營業經理王俊安表示，海璇2座中層A室，屬向海4房雙套單位，實用面積1599方呎，業主以月租約12.8萬元放租，3個月後獲公司客以12萬元租用，較叫價減8000元或6%，呎租75元，業主去年1月以約9513萬元購入，現租金回報1.5厘。

另外，美聯物業區域經理陳景德稱，名鑄極高層G室複式戶，實用面積1974方呎，屬3房3套間隔，望維港煙花海景，獲內地客以月租18萬元承租，呎租約91元。據悉，有關單位至今仍由發展商持有。

香港置業市務經理（銷售）林軒霆表示，OASIS KAI TAK 3座低層C室，開放式間隔，向西北望海景，實用面積275方呎，1.35萬元租出，呎租49.1元。業主2017年9月以約545.4 萬元購入上述單位，現租金回報約3厘。

世紀21奇豐物業分行經理林成豐稱，馬鞍山銀湖天峰7座高層H室，實用面積699方呎，3房間隔，以月租2.48萬元租出，呎租35.5元。業主早於2009年9月以519萬元購入上址，單位現以2.48萬元租出，可享租金回報5.7厘。